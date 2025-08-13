Українці швидко їздять, тому часто б'ють машини: дослідження

Багато водіїв полюбляють їздити швидко, тож і часто перевищують дозволену швидкість. Втім, перевищення швидкості часто призводить до аварій. Що вища швидкість, то менше часу залишається на реакцію та складніше контролювати автомобіль в екстремальній ситуації.

Різні дослідження показали, що збільшення швидкості лише на 1 км/год у місті підвищує ймовірність аварії на 4 %.

Культура водіння та штрафи за перевищення швидкості суттєво різняться у межах Європи. Компанія carVertical, яка займається аналітикою автомобільних даних, провела дослідження у 23 країнах, включно з Україною, щоб з'ясувати розміри штрафів та обсяг пошкоджень у різних регіонах. Чи більші штрафи дійсно запобігають перевищенню швидкості, забираючи більше грошей у водія?

Чи залежить величина штрафів на кількість ДТП

Україна є єдиною країною в дослідженні, де немає штрафу за перевищення швидкості на 11–15 км/год у міській зоні. Штрафують українців лише тоді, коли вони перевищили швидкість більш ніж на 20 км на годину – причому незалежно від того, в населеному пункті чи поза ним. Попри найнижчу середньомісячну заробітну плату в дослідженні — 446,93 євро (18 771 грн) — штраф на цьому рівні порушення не передбачений або не застосовується.

Відсутність покарання, як видається, пов'язане з вищим рівнем пошкодження транспортних засобів. Згідно з Індексом прозорості ринку вживаних автомобілів, 48,8 % автомобілів України мали записи про пошкодження — один із найвищих показників у дослідженні.

«Європейські штрафи за перевищення швидкості на 15 км/год варіюються від кількох сотень до тисяч гривень. Попри те, що в країнах із більшими штрафами пошкоджень зазвичай менше, також слід враховувати культуру водіння — наскільки поблажливо ставляться водії до порушень ПДР у різних країнах Європи», — пояснює Матас Бузеліс, експерт авторинку з carVertical.

Скандинавські країни лідирують за суворістю покарань

Скандинавські країни — Швеція, Данія та Фінляндія — стягують досить високі штрафи порівняно із середнім доходом, демонструючи нижчі показники пошкодження транспортних засобів.

Наприклад, перевищення швидкості на 15 км/год у Данії обійдеться у 3 000 крон (402 євро) — приблизно 10% від середньомісячної зарплати. І данські водії не поспішають: пошкодження виявлені лише у п'ятій частині перевірених автомобілів.

На противагу цьому, штрафи за перевищення швидкості у багатьох країнах Центральної та Східної Європи досить низькі, а пошкоджень більше. Наприклад, штраф за перевищення на 15 км/год у Польщі — 100 злотих (24 євро), у Латвії — 40 євро, у Словаччині — 39 євро. Вони дорівнюють лише 1,6–3,3 % місячної зарплати у цих країнах. Проте понад половина автомобілів у кожній країні має історію пошкоджень, а Польща очолює список із 62,1 %.

«Низькі штрафи не завжди означають більше перевищень швидкості та аварій у країні. Так, у Великій Британії, Німеччині та Іспанії штрафи помірні, але й рівень пошкоджень низький. Це свідчить про певний рівень обізнаності громадськості — розуміючи наслідки перевищення швидкості, водії поводяться відповідальніше», — заявляє пан Бузеліс.

Штрафи за перевищення можуть сягати мільйонів гривень

За незначне перевищення швидкості у Фінляндії передбачені фіксовані штрафи, але серйозніші порушення (перевищення на 20–25 км/год) передбачають штрафи, розмір яких залежить від доходу водія. Відповідно до системи утримання доходу за добу, кінцева сума залежить від доходу водія, що означає, що більш заможні порушники можуть заплатити тисячі за те саме порушення. У Швейцарії також діє подібна система.

Кілька років тому у Фінляндії стався випадок, коли мільйонер отримав штраф у розмірі 121 000 євро за перевищення на 30 км/год.

Методологія

Дослідження carVertical об'єднало дані пошкоджень з Індексу прозорості ринку вживаних автомобілів, середньомісячну зарплату після сплати податків у 23 країнах та стандартний штраф за перевищення на 11–15 км/год у межах міста (обмеження 50/60 км/год). Використовуючи ці дані, дослідники підрахували, який відсоток середнього місячного доходу становить штраф, і склали відповідний рейтинг країн. Деякі розбіжності значень можливі через різницю в курсах валют.