У США штрафують водіїв за незнання англійської

Віднедавна правила США забороняють керувати комерційним автотранспортом без знання англійської мови. Як пише newsbreak.com, практика показує, що багато водіїв не спроможні успішно пройти тест на знання мови, провалюючи іспит вже на усному етапі.

Введений наприкінці червня новий регламент для транспортної галузі являє собою повну заборону на професійне водіння вантажних автомобілів людьми, які не знають усної та письмової англійської мови. Перевізникам усіх форм власності незалежно від реєстрації штату прописано відмовитися від водіїв, котрі не володіють англійською.

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Все це нова адміністрація обґрунтовує безпекою на дорогах, оскільки багато американських знаків та дорожніх табличок мають текстову форму. Щоправда, за неофіційною версією тут вбачається форма боротьби з "соціальним демпінгом", що передбачає працевлаштування дуже дешевих іноземних водіїв, які приїжджають переважно з Латинської Америки.

За новими вимогами для виконання нових правил в рамках першого етапу водій повинен вміти спілкуватися з офіцером під час техогляду, відповідаючи на всі питання та інструкції англійською мовою. На другому етапі водій повинен продемонструвати розуміння текстової інформації про дорожній рух.

Навіть якщо поспілкувалися, порозумілися англійською з інспектором, то письмовий тест все-таки на знання мови потрібно здати. Фото: FREEPIK

Попри те, що нова форма вимог введена 25 червня, за п’ять днів того місяця звіт дав приголомшливий результат. Скажімо, в штаті Вайомінг вперше за всю історію американських ПДР у червневий звіт на вершину переліку порушень увійшло незнання водіями комерційного транспорту англійської мови.

В ТОП-10 це порушення посередині, завершує першу п’ятірку. Загалом протягом місяця правоохоронці провели 1346 перевірок вантажних автомобілів, у 824 випадках перевірки завершилися виявленням порушень.

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У звіті могла б бути класика попередніх періодів, але останні п’ять днів червня підкинули мовний сюрприз, що "порвав" усі сталі канони звітності.

Статистика порушень тільки по одному штату в червні:

128 випадків - керування вантажним автомобілем без проведення чинних технічних оглядів;

118 випадків – проблеми з шинами або тиском нижче 50% відсотків від необхідного;

80 випадків - пошкодження гальмівної системи, незахищені шланги;

67 випадків - внесення неправдивих відомостей до обліку робочого часу;

66 випадків - недостатнє знання англійської мови, негативний результат співбесіди.

"Понад третина перевірених водіїв й техніки пройшли бездоганний техогляд, зокрема 214 вантажівок, які отримали нову наклейку CVSA на лобовому склі. Велика подяка всім водіям, які підтримують свої журнали у відповідному стані, а свої вантажівки у відмінному стані", – зазначається в пресрелізі поліцейського відомства.

Перелік порушень у червні на дорогах штату Вайомінг. На п'ятій позиції мовний показник з 66 випадками. Інфографіка: поліція, Вайомінг

Нагадаємо, в США після завершення перевірки рівня I або рівня V, якщо критичних порушень не виявлено, сертифікований інспектор наносить на транспортний засіб наклейку CVSA. Наклеєні наклейки CVSA дійсні протягом місяця видачі плюс два місяці.

Якщо водій такого транспортного засобу не пройшов мовний тест, то навіть за умови технічно справного транспортного засобу на лобовому склі наклейки не буде. Вона з’явиться лише за умови, коли компанія замінить водія, котрий спілкується англійською. Садити потім на цю машину водія без знання мови власники компанії не наважаться через високі штрафи.