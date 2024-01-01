Водіям без знання англійської мови у США нема що робити

Це зроблено на підставі виконавчого указу, підписаного президентом Дональдом Трампом 28 квітня. Таким чином, незнання англійської мови відтепер є підставою для заборони сідати за кермо комерційного транспорту водіям, котрі не в змозі вільно спілкуватися англійською і, що головне, розуміти вимоги розміщених на дорогах вказівників та пояснювальних написів.

Як пише NBC News, це стосується як тих, хто тільки збирається працювати водієм вантажівки, так і вже працюючих водіїв. Уже віддано наказ органам перевірки усувати від управління тих, хто не в змозі відповісти англійською на елементарні питання поліцейських. Машини в такому разі відведуть на штрафні майданчики, де ті перебуватимуть до прибуття водія на заміну.

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"Водій, який не розуміє англійської мови, не керуватиме транспортним засобом у цій країні. Крапка. Крапка", – сказав Даффі на пресконференції в Остіні, штат Техас, де найбільша кількість водіїв важких вантажівок та тягачів з причепом.

Основна мета такого заходу в покращенні безпеку, оскільки в США багато дорожніх знаків (табличок) мають текстовий характер. В окремих виданнях вказують, що є й неофіційна мета приборкати компанії, що масово імпортують іммігрантів і при цьому працюють на низьких тарифах і це негативно впливає на транспортну ситуацію.

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Урядове агентство FMCSA, відповідальне за регулювання транспортної галузі, опублікувало офіційні інструкції для інспекційних служб по всій країні. У ньому детально описано два етапи лінгвістичної перевірки водіїв.

Перший етап – це перевірка навичок розмовної мови. При цьому водій не може використовувати будь-яку форму допомоги, заборонені перекладачі, телефонний переклад, графічні рішення та електронні пристрої з програмами перекладу.

Якщо водій пройде усний етап, то далі на нього чекає перевірка навичок читання. У цьому випадку офіцерам наказано провести перевірку на знання дорожніх знаків, подібну до іспиту з водіння. Слід використовувати як постійні покажчики, так і інформацію, що відображається на електронних табло, і особливий акцент, звичайно, буде зроблено на текстових вказівках.

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Результат перевірки вважатиметься успішним, якщо водій зможе пояснити, яка інформація міститься на даному знаку чи табличці. Звісно, це доведеться робити англійською мовою, знову ж таки без використання будь-яких перекладацьких гаджетів. Якщо водій виявиться нездатним читати англійською мовою та не розуміє жодного з текстових знаків, він зможе подумати про повернення до своєї професії лише після вивчення англійської мови та опанування нею на вищому рівні.