В США суттєво обвалився ринок вантажівок: чому знову постраждала Європа

Експерти аналітичної служби FTR Transportation Intelligence проаналізували квітневі результати й прийшли до невтішних висновків. Ця статистика збіглася з аналізом фахівців ACT Research, котрі також досліджували результати квітня. За їх підрахунками, американські транспортні компанії та приватні перевізники розмістили замовлення лише на 7,6 тисячі нових вантажівок із повною масою понад 15 тонн.

Як зазначає видання FleetOwner, це – надто низький показник, оскільки раніше місячний попит на таку техніку в рази перевищував цьогорічний квітневий показник.

Читайте також Далекобійники Канади втратили роботу

Середньомісячний показник за сім років та навіть перший квартал 2025 року становив близько 19 тисяч машин.

Нинішній результат став дуже прикрим: кількість зроблених перевізниками у квітні замовлень впала на 60 відсотків нижче зазначеної вище норми. Дещо подібний обвал попиту на нові вантажівки аналітики згаданої служби зафіксували травні 2020 року, коли світом гуляла епідемія Covid-19.

Аналітики зафіксували у квітні 2025 року найгірший показник замовлень на вантажівки з травня 2020 року. Інфографіка: Авто24 за даними ACT Research



І хоча Європа до Америки розміщена далеко, обвал продажу вантажівок на американському континенті створить серйозні проблеми для європейських виробників. Причина лежить на поверхні: лідером американського ринку компанією Freightliner володіє німецький концерн Daimler Truck. Це перше.

По-друге, бренди Peterbilt і Kenworth, що закріплені за американським концерном Paccar, належать європейській компанії DAF. І третє: Volvo Trucks і Mack Trucks пов’язані зі шведським концерном Volvo, а International належить німецькому концерну Volkswagen.