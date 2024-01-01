В США существенно обвалился рынок грузовиков: почему снова пострадала Европа

Эксперты аналитической службы FTR Transportation Intelligence проанализировали апрельские результаты и пришли к неутешительным выводам. Эта статистика совпала с анализом специалистов ACT Research, которые также исследовали результаты апреля. По их подсчетам, американские транспортные компании и частные перевозчики разместили заказ только на 7,6 тысячи новых грузовиков с полной массой более 15 тонн.

Как отмечает издание FleetOwner, это – слишком низкий показатель, поскольку ранее месячный спрос на такую технику в разы превышал апрельский показатель этого года.

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Среднемесячный показатель за семь лет и даже первый квартал 2025 года составлял около 19 тысяч машин.

Нынешний результат стал очень досадным: количество сделанных перевозчиками в апреле заказов упало на 52 процента ниже указанной выше нормы. Несколько подобный обвал спроса на новые грузовики аналитики упомянутой службы зафиксировали в мае 2020 года, когда по миру гуляла эпидемия Covid-19.

Аналитики зафиксировали в апреле 2025 года худший показатель заказов на грузовики с мая 2020 года. Инфографика: Авто24 по данным ACT Research



И хотя Европа относительно Америки размещена далеко, обвал продаж грузовиков на американском континенте создаст серьезные проблемы для европейских производителей. Причина лежит на поверхности: лидером американского рынка компанией Freightliner владеет немецкий концерн Daimler Truck. Это первое.

Во-вторых, бренды Peterbilt и Kenworth, закрепленные за американским концерном Paccar, принадлежат европейской компании DAF. И третье: Volvo Trucks и Mack Trucks связаны со шведским концерном Volvo, а International принадлежит немецкому концерну Volkswagen.