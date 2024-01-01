Водителям без знания английского языка в США нечего делать

Это сделано на основании исполнительного указа, подписанного президентом Дональдом Трампом 28 апреля. Таким образом, незнание английского языка отныне является основанием для запрета садиться за руль коммерческого транспорта водителям, которые не в состоянии свободно общаться на английском и, что главное, понимать требования размещенных на дорогах указателей и пояснительных надписей.

Как пишет NBC News, это касается как тех, кто только собирается работать водителем грузовика, так и уже работающих водителей. Уже отдан приказ органам проверки отстранять от управления тех, кто не в состоянии ответить на английском на элементарные вопросы полицейских. Машины в таком случае отведут на штрафные площадки, где они будут находиться до прибытия водителя на замену.

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"Водитель, который не понимает английского языка, не будет управлять транспортным средством в этой стране. Точка. Точка", – сказал Даффи на пресс-конференции в Остине, штат Техас, где наибольшее количество водителей тяжелых грузовиков и тягачей с прицепом.

Основная цель такого мероприятия в улучшении безопасности, поскольку в США много дорожных знаков (табличек) имеют текстовый характер. В отдельных изданиях указывают, что есть и неофициальная цель обуздать компании, что массово импортируют иммигрантов и при этом работают на низких тарифах и это негативно влияет на транспортную ситуацию.

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Правительственное агентство FMCSA, ответственное за регулирование транспортной отрасли, опубликовало официальные инструкции для инспекционных служб по всей стране. В нем подробно описано два этапа лингвистической проверки водителей.

Первый этап – это проверка навыков разговорной речи. При этом водитель не может использовать любую форму помощи, запрещены переводчики, телефонный перевод, графические решения и электронные устройства с программами перевода.

Если водитель пройдет устный этап, то дальше его ждет проверка навыков чтения. В этом случае офицерам приказано провести проверку на знание дорожных знаков, подобную экзамену по вождению. Следует использовать как постоянные указатели, так и информацию, отображаемую на электронных табло, и особый акцент, конечно, будет сделан на текстовых указаниях.

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Результат проверки будет считаться успешным, если водитель сможет объяснить, какая информация содержится на данном знаке или табличке. Конечно, это придется делать на английском языке, опять же без использования каких-либо переводческих гаджетов. Если водитель окажется неспособным читать на английском языке и не понимает ни одного из текстовых знаков, он сможет подумать о возвращении к своей профессии только после изучения английского языка и овладения им на высшем уровне.