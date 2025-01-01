В США штрафуют водителей за незнание английского

С недавних пор правила США запрещают управлять коммерческим автотранспортом без знания английского языка. Как пишет newsbreak.com, практика показывает, что многие водители не способны успешно пройти тест на знание языка, проваливая экзамен уже на устном этапе.

Введенный в конце июня новый регламент для транспортной отрасли представляет собой полный запрет на профессиональное вождение грузовых автомобилей людьми, которые не знают устного и письменного английского языка. Перевозчикам всех форм собственности независимо от регистрации штата предписано отказаться от водителей, не владеющих английским.

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Все это новая администрация обосновывает безопасностью на дорогах, поскольку многие американские знаки и дорожные таблички имеют текстовую форму. Правда, по неофициальной версии здесь усматривается форма борьбы с "социальным демпингом", что предусматривает трудоустройство очень дешевых иностранных водителей, которые приезжают преимущественно из Латинской Америки, а также из России или Украины.

По новым требованиям для выполнения новых правил в рамках первого этапа водитель должен уметь общаться с офицером во время техосмотра, отвечая на все вопросы и инструкции на английском языке. На втором этапе водитель должен продемонстрировать понимание текстовой информации о дорожном движении.

Даже если пообщались, объяснились на английском с инспектором, то письменный тест все-таки на знание языка нужно сдать. Фото: FREEPIK

Несмотря на то, что новая форма требований введена 25 июня, за пять дней того месяца отчет дал потрясающий результат. Скажем, в штате Вайоминг впервые за всю историю американских ПДД в июньский отчет на вершину перечня нарушений вошло незнание водителями коммерческого транспорта английского языка.

В ТОП-10 это нарушение посередине, завершает первую пятерку. Всего в течение месяца тамошние правоохранители провели 1346 проверок грузовых автомобилей, в 824 случаях проверки завершились выявлением нарушений.

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В отчете могла бы быть классика предыдущих периодов, но последние пять дней июня подкинули языковой сюрприз, "порвавший" все устоявшиеся каноны отчетности.

Статистика нарушений только по одному штату в июне:

128 случаев - управление грузовым автомобилем без проведения действующих технических осмотров;

118 случаев – проблемы с шинами или давлением ниже 50% процентов от необходимого;

80 случаев - повреждение тормозной системы, незащищенные шланги незащищенные шланги;

67 случаев - внесение ложных сведений в учет рабочего времени;

66 случаев - недостаточное знание английского языка, отрицательный результат собеседования.

"Более трети проверенных водителей и техники прошли безупречный техосмотр, в частности 214 грузовиков, которые получили новую наклейку CVSA на лобовом стекле. Большая благодарность всем водителям, которые поддерживают свои журналы в соответствующем состоянии, а свои грузовики в отличном состоянии", – отмечается в пресс-релизе полицейского ведомства.

Перечень нарушений в июне на дорогах штата Вайоминг. На пятой позиции языковой показатель с 66 случаями. Инфографика: полиция, Вайоминг

Напомним, в США после завершения проверки уровня I или уровня V, если критических нарушений не обнаружено, сертифицированный инспектор наносит на транспортное средство наклейку CVSA. Наклеенные наклейки CVSA действительны в течение месяца выдачи плюс два месяца.

Если водитель такого транспортного средства не прошел языковой тест, то даже при условии технически исправного транспортного средства на лобовом стекле наклейки не будет. Она появится только при условии, когда компания заменит водителя, который общается на английском. Сажать потом на эту машину водителя без знания языка владельцы компании не решатся из-за высоких штрафов.