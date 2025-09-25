Дешеві авто найчастіше мають скручений пробіг: дослідження

Афери з одометром коштують покупцям автомобілів в Україні мільйони гривень щороку. Водії, які несвідомо купують транспортний засіб зі скрученим пробігом, не лише переплачують за автомобіль, а й можуть оплатити значні рахунки за ремонт. Ця проблема не обмежується Україною — вона поширена на багатьох європейських ринках, чутливих до цін.

Також цікаво чому не варто купувати авто з невеликим пробігом

Що дешевший автомобіль, то вищий ризик

Покупцям, які шукають недорогі транспортні засоби до 225 000 грн, слід бути особливо обережними. 15,9% автомобілів цього цінового діапазону, перевірених компанією carVertical в Україні, мали скручений одометр. Рівень махінацій для автомобілів від 225 000 до 450 000 грн склав 14,4%; для автомобілів від 450 000 до 670 000 грн — 11%.

Ця тенденція характерна не лише для України — у багатьох країнах, де проводилось дослідження, найвищий рівень афер спостерігався у нижчих цінових сегментах.

Згідно з даними carVertical, у 2024 році 4,9 % уживаних автомобілів Європи мали скручений пробіг; найбільші проблеми спостерігалися під час міжнародних продажів.

У березні 2025 року компанія carVertical оцінила щорічні втрати Європи від маніпуляцій із пробігом на рівні 5,3 млрд євро (255,4 млрд грн), навіть за найбільш обережними оцінками. Насправді сума може бути ще більшою, адже чимало випадків лишаються невиявленими. Згідно з результатами дослідження, українська економіка щороку недоотримує приблизно 1,9 млрд гривень через скручування пробігу.

«Довести фальсифікацію пробігу дуже складно. Країни не завжди обмінюються даними транспортних засобів, чимало даних пробігу не оцифровуються, що полегшує приховування цієї нечесної практики. Єдиний спосіб підтвердити аферу з одометром — використати історичні записи пробігу», — пояснює Матас Бузеліс, експерт авторинку carVertical.

Проте, купуючи недорогі автомобілі, українські водії часто прагнуть заощадити й можуть пропустити такі важливі кроки, як замовлення звіту про історію транспортного засобу чи відвідування сервісного центру для перевірки. Шахраї знають про це та часто націлюються на дешеві транспортні засоби, скручуючи пробіг і завищуючи ціну.

«Покупці завжди шукають автомобілі з незначним пробігом. Однак якщо не перевіряти ці показники, є ризик стати жертвою обману та значно переплатити. Проблеми, пов'язані зі зношуванням, також можуть з’явитися невдовзі після покупки», — пояснює Матас Бузеліс, автомобільний експерт компанії carVertical.

До речі Українці швидко їздять, тому часто б'ють машини

Розкішні автомобілі — це більші фінансові втрати

Попри те, що шахраї націлені на автомобілі всіх цінових категорій, махінації з пробігом у преміумсегменті можуть призвести до ще більших фінансових збитків.

Дані carVertical показують, що 4,5% транспортних засобів в Україні вартістю від 1 350 000 до 1 570 000 грн, мають скручений пробіг. У діапазоні від 1 570 000 до 1 800 000 грн цей показник склав 4,1%, а в сегменті від 1 800 000 до 2 000 000 грн він зріс до 5,8%. Серед транспортних засобів вартістю понад 2 200 000 грн, 2,4% мали ознаки махінацій з одометром.

«Деякі шахраї націлені на дорожчі транспортні засоби, бо це дозволяє їм заробити більше. Що дорожчий автомобіль, той більший прибуток вони отримають від афер з пробігом. У деяких випадках покупець може переплатити сотні тисяч гривень», — додає пан Бузеліс.

Як уникнути автомобілів зі скрученим одометром

Попри те, що на сайтах оголошень безліч транспортних засобів зі скрученим пробігом, їх можна уникнути. Найпростіший спосіб — перевірити історію автомобіля, особливо дані пробігу, які чітко показують, чи є показники одометра точними та коли ними могли маніпулювати.

Покупці мають бути обережними з автомобілями, що продають за підозріло низькою ціною, адже це може бути ознакою прихованих дефектів. Шахраї часто тиснуть на потенційних покупців, щоб ті прийняли швидке рішення, стверджуючи, що інші люди також зацікавлені. Спішне укладання угод без перевірки історії часто завершується розчаруванням.

Також цікаво В яких авто, що продаються в Україні, найчастіше скручений пробіг

«Стан салону також може розкрити реальний пробіг. Зношене кермо, ручка перемикання передач, педалі чи обшивка можуть свідчити, що автомобіль проїхав набагато більше, ніж заявлено. Якщо пробіг незначний, але салон виглядає сильно зношеним, це тривожний сигнал», — попереджує пан Бузеліс.

Методологія

У цьому дослідженні компанія carVertical проаналізувала звіти про історію транспортних засобів, придбаних клієнтами компанії з 1 березня 2024 р. по 1 березня 2025 р. Транспортні засоби зі скрученим пробігом були згруповані за ціною, частки розраховані у відсотках, а результати відповідно ранжовані.

Працюючи в 30 країнах, carVertical використовує дані з понад 900 міжнародних баз даних — зокрема, дані правоохоронних органів, національних і державних реєстрів, фінансових установ і порталів оголошень. Опрацьовуючи мільйони звітів про історію автомобілів щороку, компанія надає інформацію, прогнози та унікальні тенденції на ринку вживаних автомобілів.