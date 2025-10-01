Укр
Батьки купили доньці Toyota RAV4, але поліцейські її конфіскували: відома причина

Батьки подарували своїй донці вживаний Toyota RAV4, але поліцейські виявили, що автомобіль заявлений в базі даних як викрадений. Врешті-решт правоохоронці конфіскували кросовер, а батьки дівчини змушені надалі виплачувати за нього позику.
Toyota RAV4

Данило Северенчук
logo1 жовтня, 14:30
Як відомо, купівля вживаного авто має як свої переваги, так і ризики. Як розповідає Carscoops, 16-річна дівчина з Флориди щасливо їздила на Toyota RAV4 2017 року випуску, подарованому її батьками Крейгом та Ханною Бланшард.

Однак, історія з першим автомобілем завершилася тим, що помічники шерифа округу Пінеллас конфіскували його. Виявилося, що RAV4 був позначений як викрадений. Повідомляється, що батьки дівчини придбали автомобілів в Данідіні у власника місцевої автомайстерні B&B Spyder Customs. Він отримав позашляховик через заставу механіка, оскільки власник не оплатив ремонт.

Щоб придбати RAV4 вартістю 17 000 доларів, родина Бланшардів взяла позику під заставу житла. Батьки дівчини змушені виплачувати касові чеки та видатки на страхування, навіть після того, як втратили автомобіль. Продавець зазначив, що не знав про факт крадіжки й додав, що якщо сім’ї не вдасться повернути кросовер, він компенсує повну його вартість.

Цей випадок ще раз доводить, що під час покупки вживаного авто, слід ретельно перевіряти його історію та весь набір документів. Тим, хто розглядає можливість приватної покупки, варто вжити додаткових заходів для перевірки VIN-коду машини. Допомогти в цьому можуть такі сервіси, як Carfax, CarVertical тощо.

