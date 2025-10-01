Батьки купили доньці Toyota RAV4, але поліцейські її конфіскували: відома причина

Як відомо, купівля вживаного авто має як свої переваги, так і ризики. Як розповідає Carscoops, 16-річна дівчина з Флориди щасливо їздила на Toyota RAV4 2017 року випуску, подарованому її батьками Крейгом та Ханною Бланшард.

Однак, історія з першим автомобілем завершилася тим, що помічники шерифа округу Пінеллас конфіскували його. Виявилося, що RAV4 був позначений як викрадений. Повідомляється, що батьки дівчини придбали автомобілів в Данідіні у власника місцевої автомайстерні B&B Spyder Customs. Він отримав позашляховик через заставу механіка, оскільки власник не оплатив ремонт.

Щоб придбати RAV4 вартістю 17 000 доларів, родина Бланшардів взяла позику під заставу житла. Батьки дівчини змушені виплачувати касові чеки та видатки на страхування, навіть після того, як втратили автомобіль. Продавець зазначив, що не знав про факт крадіжки й додав, що якщо сім’ї не вдасться повернути кросовер, він компенсує повну його вартість.

Цей випадок ще раз доводить, що під час покупки вживаного авто, слід ретельно перевіряти його історію та весь набір документів. Тим, хто розглядає можливість приватної покупки, варто вжити додаткових заходів для перевірки VIN-коду машини. Допомогти в цьому можуть такі сервіси, як Carfax, CarVertical тощо.