Яким буде новий Toyota Hilux: відео

Попри те, що Toyota Hilux восьмої генерації дебютував десять років тому, на деяких ринках цей пікап досі очолює чарти продажів. Попри це, японський автовиробник вже готує йому заміну. Як повідомляє Carscoops, документи, що просочилися з Австралії, дають краще уявлення про новинку.

Інформація про новий Hilux нещодавно була опублікована через онлайн-базу даних, якою керує Міністерство інфраструктури, транспорту, регіонального розвитку, зв'язку, спорту та мистецтв Австралії. В ній нова генерація пікапа згадується під кодовим маркуванням “AN2”.

Серед найбільш помітних змін – суттєве скорочення лінійки двигунів, оскільки у звіті не згадуються базові 2,4-літровий дизельний та 2,7-літровий бензиновий мотори. Видання Drive припускає, що Toyota хоче запропонувати новий Hilux виключно з 2,8-літровим дизелем з м’якою гібридною системою. Наразі цей силовий агрегат також встановлюється в Land Cruiser Prado де він видає 201 к.с. та 500 Нм крутного моменту.

Двигун працює в парі з автоматичною коробкою передач та опційною системою повного приводу, хоча інсайдери також припускають, що базові комплектації отримають механічну коробку. Toyota може представити новий Hilux вже на виставці Thailand Motor Expo наприкінці листопада. Окрім повністю оновленого зовнішнього дизайну, останній Hilux матиме перероблений інтер'єр, який включатиме цифрову панель приладів та великий інформаційно-розважальний дисплей.