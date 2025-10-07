В Украине начали производить бронированные медэваки Mediguard из немецких комплектующих

Об украинском изготовлении этих машин и начале их поставки в войска рассказывается на ФБ-странице Посольства Германии в Киеве (Deutsche Botschaft Kyjiw). Отмечается, что такое производство в Украине организовано для спасения украинских военных.

С небольшого сообщения понятно, что медицинское оборудование и бронирование изготовлено в Германии, а процесс сборки проведен на украинских производственных мощностях. Комплектация медицинским оборудованием, навесной прибортовой атрибутикой и инструментарием также осуществлено в Украине, но из ввезенных наборов.

Финансирование производства, логистики и обустройства осуществляется правительством Германии. Также добавлено, что в производстве этой партии бронированных автомобилей Mediguard украинского производства учтены пожелания армейских медиков, эксплуатировавших машины предыдущих поставок.

Правда, в коротком сообщении не указано характеристик машины и производителя.

Бронированный автомобиль Mediguard. Фото Посольство ФРГ в Украине

На усиленном шасси с бронированной капсулой кузова из листа шведского баллистического проката в 6,5 мм создан первоклассный автомобиль переднего края, которым можно вывозить раненых прямо с передовой. Противоосколочное стекло толщиной 5 мм защитит экипаж и эвакуированных от стрелкового оружия и кусков из взрывающихся мин и снарядов.

Выдвижные санки для носилок производитель может не ставить, приплюсуется полезная нагрузка, но занести раненого внутрь будет сложнее. Фото: Посольство ФРГ в Украине

Кейсевак (Casualty Evacuation) для транспортировки раненого лежачего и сидячих к месту оказания медицинской помощи обустроен по модульной системе с органайзерами. Здесь даже есть собственный агрегат энергопитания. Вместительность добротная: 2 пассажира в передней части салона, 1 лежачий (носилки) в салоне + 3 сидячих места.

Поскольку бронекапсула с добротно защищенным моторным отсеком добавили веса, то Mediguard получил усиленные диски колес и выносливые шины, для амортизации установили спереди усиленные пружины, а сзади – дополнительные рессоры. Классическая тормозная система претерпела изменения – заменили диски, колодки, суппорты и тому подобное.

Кроме одного лежачего, здесь еще три сидячих места и плюс еще два места у водителя. Фото: Посольство ФРГ в Украине

На самом деле о возможности развития этого проекта мы писали еще в 2022 году. Тогда он назывался “Хорт” и был представлен в кузове пикап. Производитель этого авто – компания ASC International FZE – имеет немецкие корни, но производит бронированные авто преимущественно для клиентов из ОАЭ и других ближневосточных стран. Еще три года назад немцы предлагали наладить производство в Украине, поэтому, похоже, этот проект все-таки стал реальным.

