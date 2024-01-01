Новые пожарные машины и разминировщики показали в Киеве

На уличной экспозиции и в павильоне технику демонстрировали ведущие украинские компании “Пожмашина”, Validus Special Auto, Tital, Reform и “Спецтехсервис”.

Все они довольно часто встречаются нашим читателям в лентах новостей, так что с продукцией многих этих производителей они в основном знакомы. Разве что за исключением нынешних новинок.

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Скажем, два дня назад продукция Reform упоминалась в публикации о новинке "Будшляхмаша" – бронированный экскаватор-погрузчик Mecalac TLB870. Так вот бронированную капсулу кабины к этой машине сделали в цехах завода "Реформ".

Reform

Ранее мы рассказывали о том, что Reform начал на базе гражданской машины JCB 4CX бронировать экскаваторы-погрузчики. Там полностью меняли кабину на бронированную капсулу, но при этом внутри полностью оставался функционал оригинальной версии.

Но не только этим компания имеет сильные позиции. На нынешней выставке разработчик бронетехники показал медэвак MediGuard на базе Toyota Land Cruiser 79. Правда, с классической версией гражданской кареты на этой ходовой он ничего общего не имеет, поскольку здесь вместо стандартного кузова – полноценная бронированная ливрея. Практически Reform сделал автомобиль переднего края, которым можно вывозить раненых прямо с передовой.

Фото: Yevgen Rastorguev, AUTO-Consulting

Он устойчив к стрелковому оружию. Бронированный корпус кузова защищает от поражений пулями калибра 7.62 мм, не говоря о 5.56 мм и их аналогах. В салоне три кресла под стеной правого борта. Они предназначены для перевозки в сидячем положении легких раненых, имеют ремни.

Центр салона и частично правая его часть отведены под размещение складной кровати на колесах – носилки удобны тем, что ими можно не переносить, а перевозить раненого из машины в палату, лифта или операционной. А при транспортировке в машине они удобны лежачему тем, что имеют мягкий матрас. Кстати, ремни для фиксации человека в такой мобильной кровати-носилках также есть.

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Что касается силового потенциала, то здесь осталась классика Land Cruiser 79 в виде стандартного 4,2-литрового двигателя мощностью 170 л.с.

Пожмашина

В экспозиции этого производителя было три образца пожарной техники плюс другие машины. Пиротехническая машина ПМ-Л (то есть, легкая) на полноприводном шасси Isuzu FTS34 (4×4) уже знакома нашим читателям. Эта недавняя разработка уже дважды за какой-то месяц-полтора засветилась в ленте новостей Авто24.

Ее первая особенность в том, что эта капотная версия сделана с бескапотной ходовой базы. Вторая изюминка в том, что сделана она также с бронированной ливреей. Имеет вместо двустворчатых дверей откидной пандус на корме в грузовой модуль, куда можно с помощью крановой балки вроде КМУ разместить 250 кг взрывоопасных предметов массой до 250 кг.

Фото: Yevgen Rastorguev, AUTO-Consulting

Повторяться в описании ни этой пиротехнической машины, ни пожарной автоцистерны АЦ-5-50(1833)-442F3 шасси Ford Trucks серии F-Line с резервуаром воды на 5000 л не будем. А вот о пожарной автолестнице EKL33C, построенной на шасси Daewoo HH5CА с колесной формулой 4х2 упомянуть стоит.

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Во-первых, это международный проект, в котором наш производитель кооперируется с корейской компанией Everdigm: Пожмашина планирует поставить автолестницы на поток, постепенно локализуя комплектацию до уровня требований программы "Сделано в Украине".

Надстройка имеет собственный двигатель, что в операционном режиме позволяет экономить ресурс базового мотора ходовой. Рабочая высота достигает 31 м. Управление осуществляется как с платформы, так и с люльки с лафетным стволом.

Фото: Yevgen Rastorguev, AUTO-Consulting

Фиксацию обеспечивают выдвижные опоры. При необходимости максимальное выдвижение каждого аутригера на гидравлическом приводе может достигать 5,5 метра.

Tital

Нынешнюю экспозицию отечественный производитель Tital сформировал из двух пожарных автоцистерн и подъемника. В первом случае показана полноприводная трехосная пожарная машина АЦ 12-80 на полноприводном шасси Renault Trucks (6х6) с зарешеченным передним стеклом. Официально это может восприниматься как защита от веток в лесных массивах. Действительно, вещь необходимая.

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По мнению некоторых экспертов, этот атрибут на лобовом или боковом стекле является признанным всем миром признаком антивандальной защиты экипажа и органов управления машины от агрессивно настроенной толпы в ходе радикальных протестов. Кстати, двухрядный салон рассчитан на шесть членов экипажа.

Еще одна цистерна АЦ 7-50 (6600 л, 500 л пенообразователя) размещена на более легком шасси Daewoo Maximus (4х2). Здесь также двухрядный салон на шесть мест в классической формуле 1+2+3.

Фото: Yevgen Rastorguev, AUTO-Consulting

Пожарный телескопический автоподъемник АПТ 30 для спасения и пожаротушения на высоте имеет операционную высоту 30 м. Надстройка здесь также на Daewoo Maximus. Управление дублированное – снизу и на высоте, грузоподъемность люльки 300 кг.

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Вода может подаваться из цистерны на 2000 л на лафетную пушку. Правда, этого запаса хватит в максимальной производительности на минуту-полторы, потому что помпа может в форсированном режиме гнать 1500 л/мин.

Validus Special Auto

Этот отечественный производитель выступил на выставке с тяжелыми машинами САРМ-В аварийно-спасательного сегмента на шасси Scania Р440 XT (6х6) с двухрядной кабиной и более коротком и легком шасси MAN TGM 18.320. Кроме шкафов с разнообразной спасательной атрибутикой и инструментарием, они на кормовых свесах имели КМУ HIAB X-HIDUO 158.

Фото: Yevgen Rastorguev, AUTO-Consulting

Не обошлось и без пожарных машин. Производитель показал АЦ-5-50, построенную на двухосном шасси (4х2) MAN TGМ 18.320 с двухрядной кабиной и силовым потенциалом 320 л. с. Также здесь выставили еще и аварийно-спасательную машину на полноприводном шасси Iveco (210 л. с.).

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Спецтехсервис

На подиуме этой компании стоял полноприводный трехосный бортовой автомобиль Renault Trucks K. В его закабинной нише устроен кран-манипулятор Palfinger PK 23500. Это легкий полноценный кран, способный поднимать 10 т на операционную высоту 16,7 м.

Фото: Yevgen Rastorguev, AUTO-Consulting

ASFAT

Отдельным разделом выступила Asfat Mematt – гусеничная машина разминирования была на выставке единственная. Это было довольно содержательное дополнение к уличной экспозиции упомянутой выше компании Пожмашина.

В силовой комплектации трактора для разминирования использовано дизельный двигатель 300 л. с., что обеспечивает операционную производительность от 1900 кв.м/ч на легких почвах, что присуще украинским землям. Десятитонная машина с цепным минным тралом 2600 кг способна выдержать поражение от 8,5 кг тротила.

Фото: Yevgen Rastorguev, AUTO-Consulting