Украинцы переделали бескапотный грузовик в капотный бронеавтомобиль: для чего

ФОТО: Пожмашина|
Еще недавно ходовая этой грозной машины имела собственное название – Isuzu FTS 34
В отличие от полноприводных Isuzu FTS 34 в бескапотном исполнении “кабина над двигателем” украинские инженеры завода “Пожмашина“ сумели сделать капотную версию пиротехнического автомобиля. Об этом сообщает на своей странице пресс-служба производителя.
Капотное конструкционное решение значительно лучше для спецтранспорта, задействованного в разминировании территорий. В этом случае экипаж имеет добрых полтора-два метра дополнительной защиты от разрыва мин, взрывающихся под передними колесами. Это – безопаснее, чем подрыв мины произойдет точь-в-точь под сиденьем.
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В КБ завода рассказывают, что искали под легкую пиротехническую машину наиболее подходящее шасси. Исходили из нескольких основных критериев, среди которых выделили:
- база шасси;
- грузоподъемность;
- проходимость;
- надежность;
- стоимость;
- доступность запасных частей;
- возможность и сроки поставки и т.д.
Вот из такого базового бескапотного шасси Isuzu FTS34 получился капотный автомобиль специального назначения. Фото: Пожмашина
Больше всего перечисленным факторам отвечала ходовая база Isuzu FTS 34 и ее силовая установка. Правда, она была сделана под бескапотный автомобиль, а наши пиротехники предпочитают все-таки капотную версию именно из-за тех дополнительных полтора-два метра впереди. Так что, взялись из бескапотника сделать капотник.
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Конечно, немного пришлось поразмыслить, но задуманное сделали. Теперь такой необходимый нашим инженерным службам ГСЧС и армейским подразделениям пиротехнический автомобиль легкого типа для задач гуманитарного разминирования уже готов.
При наезде на мину подрыв происходит впереди, а не под самой кабиной, что безопаснее для экипажа. Фото: Пожмашина
Следует добавить, что он сохранил характеристики базовой версии – полный привод, мощность, запас хода, но в нынешнем исполнении Isuzu FTS 34 стал еще и бронированным. Его штатная кабина заменена бронекапсулой, установленной за двигателем и передней осью.
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Позаботились разработчики и о другой защите. Снизу кабины установили усиленный противоминный пояс. В надстройке есть технологические отсеки для размещения разнообразной атрибутики и инструмента, что нужно для выполнения задач и автономности. Нашлось место даже для электрического генератора на 5 кВт.
Кроме инструментальных шкафов, там разместили еще и отсек для перевозки взрывоопасных предметов. Саперы посоветовали дополнить комплектацию краном-укосиной – теперь пиротехникам даже тяжелые предметы будет удобно грузить.