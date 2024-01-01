"Пожмашина" создала автомобиль разминирования, похожий на броневик

Новый бронированный автомобиль отечественного производителя "Пожмашина" анонсирован пресс-службой бренда без подробностей. Сказано лишь то, что спецавтомобиль вышел из цеха предприятия в Международный день просвещения по вопросам минной безопасности и помощи в разминировании, то есть 4 апреля.

Через день-другой этот автомобиль с транзитными номерами замечен на презентации под стенами Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности, что на улице Клепаривская, 35. Фотографии машины на фоне архитектурно изысканных корпусов этого вуза разместил на своей ФБ-странице известный своими креативными подходами к разработке техники инженер-конструктор Роман Харгелия.

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На показе этот автомобиль демонстрировался в серой расцветке. Бортовые надписи указывали на принадлежность, специализацию и производителя.

С самого верха желтыми буквами на сером матовом фоне кузова выведено большими буквами название будущего владельца транспортного – ГОСПЕЦТРАНССЛУЖБА. Посередине надпись также большими, но уже белыми буквами, указывает на спецназначение автомобиля – РАЗМИНКА. В самом низу кузова набит черно-белый трафаретный логотип производителя – "Пожмашина".

Фото: Роман Харгелия

Название модели нигде не фигурировало, как и принадлежность базового шасси, что добавляет лишь интриги. В комментарии по запросу о шасси автор публикации ответил – Isuzu FTS 34. Правда, в это вериться с трудом: Isuzu FTS 34 идет в исполнении "кабина над двигателем", а здесь – капотная версия.

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Фото: Роман Харгелия

Надстройка для "Пожмашины" уже встречалась в машине для разминирования, только на базе Daewoo. Главная особенность в том, что задний борт здесь сделан в виде откидной вниз аппарели. Подобное исполнение дверей присуще современным БМП и БТР западных образцов, в отечественном машиностроении такое практически не встречается.