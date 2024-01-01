"Пожмашина" створила автомобіль розмінування, схожий на броньовик

Новий броньований автомобіль вітчизняного виробника "Пожмашина" анонсовано пресслужбою бренду без подробиць. Сказано лиш те, що спецавтомобіль вийшов з цеху підприємства у Міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки та допомоги у розмінуванні, тобто 4 квітня.

За якийсь день-другий цей автомобіль з транзитними номерами помічено на презентації під стінами Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, що на вулиці Клепарівська, 35. Світлини машини на фоні архітектурно вишукуваних корпусів цього вишу розмістив на своїй ФБ-сторінці відомий своїми креативними підходами до розробки техніки інженер-конструктор Роман Харгелія.

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На показі цей автомобіль демонструвався в сірій кольористиці. Бортові написи вказували на належність, спеціалізацію та виробника.

З самого верху жовтими буквами на сірому матовому фоні кузова виведено великими буквами назву майбутнього власника транспортного – ДЕРЖСПЕЦТРАНССЛУЖБА. Посередині напис також великими, але вже білими буквами, вказує на спецпризначення автомобіля – РОЗМІНУВАННЯ. У самісінькому низу кузова набито чорно-білий трафаретний логотип виробника – "Пожмашина".

Фото: Роман Харгелія

Назва моделі ніде не фігурувала, як і приналежність базового шасі, що додає лише інтриги. У коментарі на запит про шасі автор публікації відповів – Isuzu FTS 34. Щоправда, у це віритися важко: Isuzu FTS 34 йде у виконанні "кабіна над двигуном", а тут – капотна версія.

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Фото: Роман Харгелія

Надбудова для "Пожмашини" вже використовувалась у інших проектах, де шасі було на базі Daewoo. Головна особливість в тому, що задній борт тут зроблено у вигляді відкидної вниз апарелі. Подібне виконання дверей притаманне сучасним БМП та БТР західних зразків, у вітчизняному машинобудуванні таке практично не зустрічається.