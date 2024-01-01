Вітчизняні пожежно-рятувальні машини відвантажено на Вінничину

Чи не головною особливістю ходової бази такої машини є те, що по звичайній дорозі автоцистерна рухається за допомогою лише одного моста. А ось на бездоріжжі водій може увімкнути усі три приводи. Про новачка йдеться в пресрелізі "Пожмашини".

Для вибору повнопривідного ходу варто лише поставити в потрібне положення пальчиковий важіль на блоці управління трансмісії й потримати його в такому положенні 5 секунд. При цьому слід виконати лише дві умови – важіль коробки передач знаходиться в нейтральному положенні, а сам автомобіль зупинився. На ходу ці функції не працюють.

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Силовий потенціал в 420 к.с. та одинарні шини з високим позашляховим протектором дозволяють долати як розбиті важкою автомобільною чи тракторною технікою сільські польові дороги, так і повне бездоріжжя в умовах затяжних сезонних дощів чи зимових переметів.

Автоцистерна АЦ 8-50-518D набирає 8000 л води та 800 л піноутворювача. Завдяки бамперно-лафетному стволу на даху чи фронтального бамперного розміщення пожежогасіння можна здійснювати навіть в русі. Продуктивність водяної гармати сягає 20 л/сек.

Законтрактовані автоцистерни на шасі Daewoo Novus уже відправлені замовнику. Фото: Пожмашина

В шафах з ролетними дверима розміщено необхідний пожежно-рятувальний інструментарій, рукави, вогнегасники, переносні ліхтарі тощо. Також є телескопічна щогла, що підіймається на п'ятиметрову висоту. Там 4 ліхтарі потужність по 80 чи 100 Вт кожен. Вони живляться від бортової мережі 24 В.

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Одним із перших про отримання такого спецтранспорту розповіли пожежники Вінничини. Автоцистерна 518D поповнила автопарк пожежно-рятувального загону в Калинівці.

Знайомство з новачком в пожежно-рятувальному депо Калинівки. Фото: ДСНС Вінничини

Поява такої машини в депо поліпшить боєздатність підрозділу та дозволить рятувальникам ефективніше виконувати завдання за призначенням. Змінні екіпажі вже протестували автомобіль у навчальній імітації.

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Машину не тільки зареєстрували в Сервісному центрі МВС, але й вже ввели в графік чергування.