Перший в Україні пожежний робот отримав допуск на експлуатацію у військах

Цей робот спочатку розроблявся для потреб пожежно-рятувальних служб цивільного сектору. Однак його властивості й технічні можливості згодилися для застосування у підрозділах практично усіх родів військ оборонного відомства

Як сповістило Міноборони на своєму сайті, мова йде про використання такого робота там, де є боєприпаси, що не вибухнули, у наближенні до техніки, що горить і в якій є ризик детонації боєкомплекту. Також використання такої машини доцільне в інших потенційно небезпечних випадках, пов’язаних із ризиком для життя і здоров’я військовослужбовців.

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Щоправда, за техумовами військових роботизований дистанційно керований комплекс розробники адаптували під потреби відомства. Платформа отримала посилену ходову частину. Також збільшено дальність управління і час автономної роботи.

Цей роботизований комплекс пожежогасіння зі спеціальним устаткуванням для подачі води під тиском або спеціальної піни, що гасить полум’я, рухається за командою у визначене місце. За допомогою пульта керування оператор із безпечного місця керує роботом дистанційно. Він же регулює потік рідини, визначає силу подачі та її обсяги.

Гусенична платформа з надбудовою пожежної установки отримала допуск для роботи у військах. Фото: МО України

Малюк-пожежник працює на відстані до 2 км від оператора на відкритій місцевості і до 400 м на пересіченій. Зображення з небезпечної ділянки, де відбувається ліквідація загоряння, оператор отримує з відеокамери об’єктивного контролю, що встановлена на платформі.

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Гусенична ходова база сприяє долати складні рельєфи місцевості, переїжджати у полум'ї уламки, працювати при екстремальних температурах і за допомогою свого водомета створювати так звану "водну стіну".

Щоправда, про розробника роботизованої машини пожежогасіння Міноборони України не розповідає, тримаючи це в таємниці.