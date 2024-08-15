Первый в Украине пожарный робот получил допуск на эксплуатацию в войсках

Этот робот изначально разрабатывался для нужд пожарно-спасательных служб гражданского сектора. Однако его свойства и технические возможности пригодились для применения в подразделениях практически всех родов войск оборонного ведомства

Как сообщило Минобороны на своем сайте, речь идет об использовании такого робота там, где есть не взорвавшиеся боеприпасы, в приближении к горящей технике, в которой есть риск детонации боекомплекта. Также использование такой машины целесообразно в других потенциально опасных случаях, связанных с риском для жизни и здоровья военнослужащих.

Читайте также Медицинских эвакуационных броневиков М113 станет еще больше: Минобороны раскрыло данные

Правда, по техусловиям военных роботизированный дистанционно управляемый комплекс разработчики адаптировали под нужды ведомства. Платформа получила усиленную ходовую часть. Также увеличена дальность управления и время автономной работы.

Этот роботизированный комплекс пожаротушения со специальным оборудованием для подачи воды под давлением или специальной пены, тушащей пламя, движется по команде в определенное место. С помощью пульта управления оператор из безопасного места управляет роботом дистанционно. Он же регулирует поток жидкости, определяет силу подачи и ее объемы.

Гусеничная платформа с надстройкой пожарной установки получила допуск для работы в войсках. Фото: МО Украины

Малыш-пожарник работает на расстоянии до 2 км от оператора на открытой местности и до 400 м на пересеченной. Изображение с опасного участка, где происходит ликвидация возгорания, оператор получает с видеокамеры объективного контроля, установленной на платформе.

Читайте также Военный транспортер Sisu Nasu показали детям

Гусеничная ходовая база способствует преодолевать сложные рельефы местности, переезжать в пламени обломки, работать при экстремальных температурах и с помощью своего водомета создавать так называемую "водную стену".

Правда, о разработчике роботизированной машины пожаротушения Минобороны Украины не рассказывает, держа это в тайне.