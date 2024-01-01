Военный транспортер Sisu Nasu показали детям

Сейчас в Украине не более 3-4 таких машин. В прошлом году наши защитники получили две единицы SISU NA-110, которые выкупили и подготовили для полноценной работы в Украине волонтеры из Швеции. Тогда благотворительная организация Human Rescue Sweden свой выбор остановила на транспортерах в исполнении медицинских эвакуаторов. Еще несколько машин ввезли в Украину волонтеры из Эстонии в нынешнем году.

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Какую из них показали в Вишневом доподлинно неизвестно, но это также медицинская версия. Если в переднем звене салон рассчитан на сидячих пассажиров (2+3), то задний сочлененный отдел может вмещать 12 человек (6+6) лицом к лицу. В медицинской версии задний салон может принять носилки вдоль бортов, в т.ч. на подвесных петлях во втором ярусе. Провожатый размещается в проходе.

О подобной технике редакция Авто24 уже рассказывала. Правда, то были похожие шведские Bandvagn 206. Однако шведская Bv 206 и финская Sisu Nasu принадлежат к одной скандинавской конструкторской школе, что имеет лучшие позиции в мире по разработке машин такого типа и размерной группы. Оба транспортера похожи, хотя 206-й на метр длиннее и на 1 тонну тяжелее. Из-за этого Sisu имеет немного лучшую грузоподъемность.

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В моторной нише Sisu Nasu в зависимости от модификации стоит дизельный двигатель Rover 3,5 V-8 (142 кВт/280 Нм) или GM 6,2 L Heavy Duty V-8 (113 кВт/346 Нм). При незначительных различиях в массе и длине они имеют одинаковую грузоподъемность – везут 1950 кг.

Машины массой 4850 или 5250 кг имеют обычный стальной кузов из листового металла, как у автомобиля КрАЗ или Tatra, частично может бронироваться, обшиваться кевларом. О полной бронированной защите речь не идет, хотя такая версия существует, изготавливалась небольшими партиями под спецзаказ для операций ООН. Однако в Украину такое исполнение не поступало.

Фото: Авто24