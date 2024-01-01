Військовий транспортер Sisu Nasu показали дітям

Нині в Україні не більше 3-4 таких машин. Торік наші захисники отримали дві одиниці SISU NA-110, які викупили й підготували для повноцінної роботи в Україні волонтери зі Швеції. Тоді благодійна організація Human Rescue Sweden свій вибір зупинила на транспортерах у виконанні медичних евакуаторів. Ще кілька машин ввезли в Україну волонтери з Естонії у нинішньому році.

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Яку з них показали у Вишневому достеменно невідомо, але це також медична версія. Якщо у передній ланці салон розрахований на сидячих пасажирів (2+3), то задній зчленований відділ може вміщати 12 людей (6+6) обличчям до обличчя. У медичній версії задній салон може прийняти ноші вздовж бортів, у т.ч. на підвісних петлях у другому ярусі. Провожатий розміщується у проході.

Про подібну техніку редакція Авто24 уже розповідала. Щоправда, то були схожі шведські Bandvagn 206. Однак шведська Bv 206 і фінська Sisu Nasu належать до однієї скандинавської конструкторської школи, що має найкращі позиції у світі щодо розробки машин такого типу та розмірної групи. Обидва транспортери схожі, хоча 206-й на метр довший і на 1 тону важчий. Через це Sisu має трохи кращу вантажність.

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В моторній ніші Sisu Nasu залежно від модифікації стоїть дизельний двигун Rover 3,5 V-8 (142 кВт/280 Нм) або GM 6,2 L Heavy Duty V-8 (113 кВт/346 Нм). При незначних розбіжностях у масі та довжині вони мають однакову вантажність – везуть 1950 кг.

Машини масою 4850 чи 5250 кг мають звичайний сталевий кузов з листового металу, як в автомобіля КрАЗ чи Tatra, частково маже бронюватися, обшиватися кевларом. Про повний броньований захист мова не йде, хоча така версія існує, виготовлялася невеличкими партіями під спецзамовлення для операцій ООН. Однак до України таке виконання не надходило.

Фото: Авто24