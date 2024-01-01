Отечественные пожарно-спасательные машины отгружены на Винничину

Едва ли не главной особенностью ходовой базы такой машины является то, что по обычной дороге автоцистерна движется с помощью лишь одного моста. А вот на бездорожье водитель может включить все три привода. О новичке говорится в пресс-релизе "Пожмашины".

Для выбора полноприводного хода стоит лишь поставить в нужное положение пальчиковый рычаг на блоке управления трансмиссии и подержать его в таком положении 5 секунд. При этом следует выполнить лишь два условия – рычаг коробки передач находится в нейтральном положении, а сам автомобиль остановился. На ходу эти функции не работают.

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Силовой потенциал в 420 л.с. и одинарные шины с высоким внедорожным протектором позволяют преодолевать как разбитые тяжелой автомобильной или тракторной техникой сельские полевые дороги, так и полное бездорожье в условиях затяжных сезонных дождей или зимних переметов.

Автоцистерна АЦ 8-50-518D набирает 8000 л воды и 800 л пенообразователя. Благодаря бамперно-лафетному стволу на крыше или фронтальному бамперному размещению пожаротушение можно осуществлять даже в движении. Его производительность достигает 20 л/сек.

Законтрактованные автоцистерны на шасси Daewoo Novus уже отправлены заказчику. Фото: Пожмашина

В шкафах с роллетными дверями размещен необходимый пожарно-спасательный инструментарий, рукава, огнетушители, переносные фонари и тому подобное. Также есть телескопическая мачта, что поднимать на пятиметровую высоту 4 фонаря мощность по 80 или 100 Вт каждый. Они питаются от бортовой сети 24В.

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Одним из первых о получении такого спецтранспорта рассказали пожарные Винницкой области. Автоцистерна 518D пополнила автопарк пожарно-спасательного отряда в Калиновке.

Знакомство с новичком в пожарном депо Калиновки. Фото: ГСЧС Винницкой области

Появление такой машины в депо улучшит боеспособность подразделения и позволит спасателям эффективнее выполнять задачи по назначению. Сменные экипажи уже протестировали автомобиль в учебной имитации.

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Машину не только зарегистрировали в Сервисном центре МВД, но и уже ввели в график дежурства.