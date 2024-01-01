На Львівщині побудують завод спецавтотехніки

31 січня 2025 року між компанією "Пожмашина", виробничі потужності якої наразі зосереджені в Чернігівській області, та індустріальним парком "Формація.Львів". укладено угоду про наміри побудувати новий завод.

Інвестиції в новий завод та створення нових робочих місць становлять 15 мільйонів доларів.

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Відомі й терміни будівництва. Очікується, що від закладки фундаменту до введення заводу в експлуатацію на території згаданого індустріального парку має пройти не більше двох років.

"Не дивлячись ні на що: повномасштабне вторгнення, всі складнощі та ризики, ганебне відношення можновладців до бізнесу, яке сьогодні існує, ми, Промислова Компанія, нікуди не втекли, не закрили виробництво, не звільнили людей! Ми, навпаки, інвестуємо та працюємо над розвитком економіки та розбудовою України", – йдеться у короткому повідомленні.

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Про випуск яких саме машин – невідомо. “Пожмашина” спеціаалізується на випуску різноманітної автотехніки для приборкання вогню на різних шасі. Припускається, що нове підприємство випускатиме техніку, розраховану як на внутрішній ринок, так і на зовнішній. Кадровий, інтелектуальний потенціал та цікаві розробки для цього у "Пожмашини" є.

Фото: Пожмашина