На Львовщине построят завод спецавтотехники

31 января 2025 года между компанией "Пожмашина", производственные мощности которой сейчас сосредоточены в Черниговской области, и индустриальным парком "Формация.Львов". заключено соглашение о намерениях построить новый завод.

Инвестиции в новый завод и создание новых рабочих мест составляют 15 миллионов долларов.

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Известны и сроки строительства. Ожидается, что от закладки фундамента до ввода завода в эксплуатацию на территории упомянутого индустриального парка должно пройти не более двух лет.

"Несмотря ни на что: полномасштабное вторжение, все сложности и риски, позорное отношение чиновников к бизнесу, которое сегодня существует, мы, Промышленная Компания, никуда не убежали, не закрыли производство, не уволили людей! Мы, наоборот, инвестируем и работаем над развитием экономики и развитием Украины", – говорится в коротком сообщении.

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О выпуске каких именно машин – неизвестно. “Пожмашина” специализируется на выпуске разнообразной автотехники для укрощения огня на различных шасси. Предполагается, что новое предприятие будет выпускать технику, рассчитанную как на внутренний рынок, так и на внешний. Кадровый, интеллектуальный потенциал и интересные разработки для этого у "Пожмашины" есть.

Фото: Пожмашина