Українці переробили безкапотну вантажівку в капотний бронеавтомобіль: для чого

На відміну від повнопривідних Isuzu FTS 34 у безкапотному виконанні "кабіна над двигуном" українські інженери заводу “Пожмашина" зуміли зробити капотну версію піротехнічного автомобіля. Про це повідомляє на своїй сторінці пресслужба виробника.

Капотне конструкційне рішення значно краще для спецтранспорту, залученого в розмінування територій. У цьому випадку екіпаж має добрих півтора-два метри додаткового захисту від розриву мін, що вибухають під передніми колесами. Це – безпечніше, ніж підрив міни станеться точнісінько під сидінням.

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В КБ заводу розповідають, що шукали під легку піротехнічну машину найбільш придатне шасі. Виходили з кількох основних критеріїв, з-поміж яких виділили:

база шасі;

вантажопідйомність;

прохідність;

надійність;

вартість;

доступність запасних частин;

можливість та терміни постачання тощо.

Ось з такого базового безкапотного шасі Isuzu FTS34 вийшов капотний автомобіль спеціального призначення. Фото: Пожмашина

Найбільше перерахованим чинникам відповідала ходова база Isuzu FTS 34 та її силова установка. Щоправда, вона була зроблена під безкапотний автомобіль, а наші піротехніки надають перевагу все-таки капотній версії саме через ті додаткові півтора-два метри попереду. Отож, взялися з безкапотника зробити капотник.

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Звісно, трохи довелося помізкувати, але задумане зробили. Тепер такий необхідний нашим інженерним службам ДСНС та армійським підрозділам піротехнічний автомобіль легкого типу для завдань гуманітарного розмінування вже готовий.

При наїзді на міну підрив відбувається попереду, а не під самісінькою кабіною, що безпечніше для екіпажу. Фото: Пожмашина

Слід додати, що він зберіг характеристики базової версії - повний привід, потужність, запас ходу, але в нинішньому виконанні Isuzu FTS 34 став ще й броньованим. Його штатна кабіна замінена бронекапсулою, встановленою за двигуном та передньою віссю.

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Подбали розробники й про інший захист. Знизу кабіни встановили посилений протимінний пояс. В надбудові є технологічні відсіки для розміщення різноманітної атрибутики та інструменту, що потрібно для виконання завдань та автономності. Знайшлося місце навіть для електричного генератора на 5 кВт.

Окрім інструментальних шаф, там розмістили ще й відсік для перевезення вибухонебезпечних предметів. Сапери порадили доповнити комплектацію краном-укосиною – тепер піротехнікам навіть важкі предмети буде зручно вантажити.