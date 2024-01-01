Какие грузовики используют спасатели вместо белорусских МАЗов

Массовая закупка шасси МАЗ специализированными предприятиями по изготовлению пожарной, коммунальной и строительной спецтехники прекратилась с началом российской агрессии. Однако уже через несколько месяцев, анализирует 40ton.net, украинские пожарные подразделения имели первый десяток спасательно-пожарных автомобилей на 17-тонных шасси Daewoo Maximus 4×2.

Официальный импортер грузовиков Daewoo появился на украинском рынке в 2021 году, как раз перед началом полномасштабной войны с Россией. Однако его активное развитие началось в 2022 году, когда произошел отход от белорусских МАЗов, что годами считались приоритетными у пожарных Украины.

Это было только начало, потому что палитра машин начала расти. В Украине появилась потребность в более тяжелой 29-тонной модели Daewoo Novus 6×6 для пиротехнической службы. Эту машину создавали под требования времени – перевозки неразорвавшихся боеприпасов.

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Не замедлили появиться специализированные пиротехнические, пожарно-спасательные версии Maximus с краново-манипуляторными установками (КМУ). Палитра выпуска спецтранспорта различного исполнения растет, о чем свидетельствует передача на прошлой неделе 18 автоцистерн для ГСЧС Украины.

Специализированную технику на шасси Daewoo Maximus с колесной формулой 4х2 изготовила компания "Титал". Как отмечают эксперты, пожарно-спасательную машину сделано в соответствии с принятыми на сегодня мировыми стандартами.

Фото: Tital

Как и в предыдущих заказах, каждый из них получил 5,9-литровый двигатель от корейского бренда Doosan, развивающий 280 л. с. и сочетающийся с механической 6-ступенчатой коробкой передач ZF.

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Надстройку от рейтингового украинского бренда Tital можно условно разделить на три составляющие. Во-первых, это цистерна с запасом огнетушащих средств в объеме 7 000 литров и мощными насосами с производительностью 50 л/сек.

Во-вторых, здесь хороший запас различных по размеру и назначению бортовых шкафов, ниш и отсеков для спасательной атрибутики, инструментария. В перечне стоит оборудование многих мировых производителей, в т.ч. программы мониторинга.

Фото: Tital

От бренда Makita здесь большой набор электроинструмента, от Husqvarna в комплектацию вошли бензиновые цепные пилы и другие инструменты. Мониторинговая система Lukas Rescue обеспечивает подробный обзор состояния спасательного устройства и позволяет раннее выявление неисправности.

Есть третий фактор привлекательности и своеобразного ноу-хау от Tital (см. презентационное видео ниже). Речь идет о дополнительном пассажирском салоне за основной кабиной. К этому украинские конструкторы прибегли по той причине, что Daewoo Maximus не предлагает заводского салона с двумя рядами сидений.

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В результате таких наработок оперативные подразделения ГСЧС получили новую, качественную, надежную и функциональную машину.

Здесь стоит добавить, что корейское подразделение грузовиков Daewoo уже не столько корейское, столько индийское, потому что его в свое время выкупил концерн Tata. Грузовики Daewoo и Tata стали полублизнецами. Но отличие есть.

Если техника с логотипом Daewoo ориентирована на более требовательные рынки, то с надписью Tata продаются упрощенные версии, главным образом для внутренних индийских нужд.

Daewoo темпов продвижения на украинский рынок не сбавляет, достойно конкурируя на рынке с европейскими шасси "большой семерки". Среди тех брендов Tital довольно часто использует для изготовления пожарно-спасательных машин ходовую Renault, MAN, Iveco и др. Они, как и Daewoo, по многим показателям надежности, ресурса и затрат на топливо значительно лучше ходовой базы МАЗ.