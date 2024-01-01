Які вантажівки використовують рятувальники замість білоруських МАЗ

Масова закупівля шасі МАЗ спеціалізованими підприємствами з виготовлення пожежної, комунальної та будівельної спецтехніки припинилася з початком російської агресії. Однак уже через кілька місяців, аналізує 40ton.net, українські пожежні підрозділи мали перший десяток рятувально-пожежних автомобілів на 17-тонних шасі Daewoo Maximus 4×2.

Офіційний імпортер вантажівок Daewoo з’явився на українському ринку у 2021 році, якраз перед початком повномасштабної війни з Росією. Однак його активний розвиток розпочався у 2022 році, коли стався відхід від білоруських МАЗів, що роками були пріоритетними в пожежників України.

То був тільки початок, бо палітра машин почала зростати. В Україні з’явилась потреба у важчій 29-тонній моделі Daewoo Novus 6×6 для піротехнічної служби. Цю машину с творили під вимоги часу – перевезення нерозірваних боєприпасів.

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Не забарилися спеціалізовані піротехнічні, пожежно-рятувальні версії Maximus з краново-маніпуляторними установками (КМУ). Палітра випуску спецтранспорту різного виконання зростає, про що свідчить передача на минулому тижні 18 автоцистерн для ДСНС України.

Спеціалізовану техніку на шасі Daewoo Maximus з колісною формулою 4х2 виготовила компанія "Тітал". Як зазначають експерти, пожежно-рятувальну машину зроблено відповідно до прийнятих на сьогодні світових стандартів.

Фото: Tital

Як і в попередніх замовленнях, кожен з них отримав 5,9-літровий двигун від корейського бренду Doosan, що розвиває 280 к. с. і поєднується з механічною 6-ступінчастою коробкою передач ZF.

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Надбудову від рейтингового українського бренду Tital можна умовно поділити на три складові. По-перше, це цистерна з запасом вогнегасних засобів в обсязі 7 000 літрів та потужними помпами з продуктивністю 50 л/сек.

По-друге, тут гарний запас різних за розміром та призначенням бортових шаф, ніш й відсіків для рятувальної атрибутики, інструментарію. В переліку стоїть обладнання багатьох світових виробників, в т.ч. програми моніторингу.

Фото: Tital

Від бренду Makita тут великий набір електроінструмента, від Husqvarna в комплектацію увійшли бензинові ланцюгові пили та інші інструменти. Моніторингова система Lukas Rescue забезпечує докладний огляд стану рятувального пристрою та дозволяє раннє виявлення несправності.

Є третій фактор привабливості й своєрідного ноу-хау від Tital (див. презентаційне відео нижче). Мова йде про додатковий пасажирський салон за основною кабіною. До цього українські конструктори вдалися з тієї причини, що Daewoo Maximus не пропонує заводського салону з двома рядами сидінь.

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В результаті таких напрацювань оперативні підрозділи ДСНС отримали нову, якісну, надійну та функціональну машину.

Тут варто додати, що корейський підрозділ вантажівок Daewoo вже не стільки корейський, стільки індійський, бо його свого часу викупив концерн Tata. Вантажівки Daewoo і Tata стали напівблизнюками. Але відмінність є.

Якщо техніка з логотипом Daewoo орієнтована на більш вимогливі ринки, то з написом Tata продаються спрощені версії, головним чином для внутрішніх індійських потреб.

Daewoo темпів просування на український ринок не збавляє, гідно конкуруючи на ринку з європейськими шасі "великої сімки". З-поміж тих брендів Tital доволі часто використовує для виготовлення пожежно-рятувальних машин ходову Renault, MAN, Iveco та ін. Вони, як і Daewoo, по багатьох показниках надійності, ресурсу та затрат на паливо значно кращі за ходову базу МАЗ.