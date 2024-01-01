Нові пожежні машини та розміновувачі показали у Києві

На вуличній експозиції та у павільйоні техніку демонстрували провідні українські компанії "Пожмашина", Validus Special Auto, Tital, Reform та "Спецтехсервіс".

Усі вони доволі часто зустрічаються нашим читачам у стрічках новин, так що з продукцією багатьох цих виробників вони здебільшого знайомі. Хіба що за винятком нинішніх новинок.

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Скажімо, два дні тому продукція Reform згадувалася у публікації про новинку "Будшляхмашу" – броньований екскаватор-навантажувач Mecalac TLB870. Так от броньовану капсулу кабіни до цієї машини зробили в цехах заводу "Реформ".

Reform

Раніше ми розповідали про те, що Reform почав на базі цивільної машини JCB 4CX бронювати екскаватори-навантажувачі. Там повністю міняли кабіну на броньовану капсулу, але при цьому всередині повністю залишався функціонал оригінальної версії.

Але не тільки цим компанія має сильні позиції. На нинішній виставці розробник бронетехніки показав медевак MediGuard на базі Toyota Land Cruiser 79. Щоправда, з класичною версією цивільної карети на цій ходовій він нічого спільного немає, оскільки тут замість стандартного кузова – повноцінна броньована ліврея. Практично Reform зробив автомобіль переднього краю, яким можна вивозити поранених прямо з передової.

Фото: Yevgen Rastorguev, AUTO-Consulting

Він стійкий до стрілецької зброї. Броньований корпус кузова захищає від уражень кулями калібру 7.62 мм, не кажучи про 5.56 мм та їх аналоги. В салоні три крісла під стіною правого борту. Вони призначені для перевезення в сидячому положенні легких поранених, мають ремні.

Центр салону та частково права його частина відведені під розміщення складного ліжка на колесах – ноші зручні тим, що ними можна не переносити, а перевозити пораненого з машини до палати, ліфту чи операційної. А при транспортуванні в машині вони зручні лежачому тим, що мають м’який матрац. До речі, ремні для фіксації людини в такому мобільному ліжку-ношах також є.

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Щодо силового потенціалу, то тут лишилася класика Land Cruiser 79 у вигляді стандартного 4,2-літрового двигуна потужністю 170 к. с.

Пожмашина

В експозиції цього виробника було три зразки техніки пожежної техніки плюс інші машини. Піротехнічна машина ПМ-Л (тобто, легка) на повнопривідному шасі Isuzu FTS34 (4×4) вже знайома нашим читачам. Ця недавня розробка уже двічі за якийсь місяць-півтора засвітилася у стрічці новин Авто24.

Її перша особливість в тому, що ця капотна версія зроблена з безкапотної ходової бази. Друга цікавинка в тому, що зроблена вона також з броньованою лівреєю. Має замість двостулкових дверей відкидний пандус на кормі у вантажний модуль, куди можна за допомогою кранової балки на кшталт КМУ розмістити 250 кг вибухонебезпечних предметів масою до 250 кг.

Фото: Yevgen Rastorguev, AUTO-Consulting

Повторюватися в описі ні цієї піротехнічної машини, ні пожежної автоцистерни АЦ-5-50(1833)-442F3 шасі Ford Trucks серії F-Line з резервуаром води на 5000 л не будемо. А ось про пожежну автодрабину EKL33C, збудовану на шасі Daewoo HH5CА з колісною формулою 4х2 згадати варто.

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По-перше, це міжнародний проєкт, в якому наш виробник кооперується з корейською компанією Everdigm: Пожмашина планує поставити автодрабини на потік, поступово локалізуючи комплектацію до рівня вимог програми "Зроблено в Україні".

Надбудова має власний двигун, що в операційному режимі дозволяє економити ресурс базового мотора ходової. Робоча висота сягає 31 м. Управління здійснюється як з платформи, так і з люльки з лафетним стволом.

Фото: Yevgen Rastorguev, AUTO-Consulting

Фіксацію забезпечують висувні опори. При необхідності максимальне висунення кожного аутригера на гідравлічному приводі може сягати 5,5 метра.

Tital

Цьогорічну експозицію вітчизняний виробник Tital сформував з двох пожежних автоцистерн та підіймача. В першому випадку показана повнопривідна тривісна пожежна машина АЦ 12-80 на повнопривідному шасі Renault Trucks (6х6) із заґратованим переднім склом. Офіційно це може сприйматися як захист від гілляк в лісових масивах. Дійсно, річ необхідна.

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На думку деяких експертів, цей атрибут на лобовому чи боковому склі є визнаною усім світом ознакою антивандального захисту екіпажу та органів управління машини від агресивно налаштованого натовпу в ході радикальних протестів. До речі, дворядний салон розрахований на шість членів екіпажу.

Ще одна цистерна АЦ 7-50 (6600 л, 500 л піноутворювача) розміщена на легшому шасі Daewoo Maximus (4х2). Тут також дворядний салон на шість місць у класичній формулі 1+2+3.

Фото: Yevgen Rastorguev, AUTO-Consulting

Пожежний телескопічний автопідіймач АПТ 30 для рятування та пожежогасіння на висоті має операційну висоту 30 м. Надбудова тут також на Daewoo Maximus. Управління дубльоване – знизу та на висоті, вантажність люльки 300 кг.

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Вода може подаватися з цистерни на 2000 л на лафетну гармату. Щоправда, цього запасу вистачить у максимальній продуктивності на хвилину-півтори, бо помпа може в форсованому режимі гнати 1500 л/хв.

Validus Special Auto

Цей вітчизняний виробник виступив на виставці з важкими машинами САРМ-В аварійно-рятувального сегмента на шасі Scania Р440 XT (6х6) з дворядною кабіною та коротшому й легшому шасі MAN TGM 18.320. Окрім шаф з різноманітною рятувальною атрибутикою та інструментарієм, вони на кормових звисах мали КМУ HIAB X-HIDUO 158.

Фото: Yevgen Rastorguev, AUTO-Consulting

Не обійшлося й без пожежних машин. Виробник показав АЦ-5-50, збудовану на двовісному шасі (4х2) MAN TGМ 18.320 з дворядною кабіною та силовим потенціалом 320 к. с. Також тут виставили ще й аварійно-рятувальну машину на повнопривідному шасі Iveco (210 к. с.).

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Спецтехсервіс

На подіумі цієї компанії стояв повнопривідний тривісний бортовий автомобіль Renault Trucks K. В його закабінній ніші влаштовано кран-маніпулятор Palfinger PK 23500. Це легкий повноцінний кран, що спроможний підіймати 10 т на операційну висоту 16,7 м.

Фото: Yevgen Rastorguev, AUTO-Consulting

ASFAT

Окремим розділом виступила Asfat Mematt – гусенична машина розмінування була на виставці єдина. Це було доволі змістовне доповнення до вуличної експозиції згаданої вище компанії Пожмашина.

В силовій комплектації трактора для розмінування використано дизельний двигун 300 к. с., що забезпечує операційну продуктивність від 1900 кв.м/год на легких ґрунтах, що притаманно українським землям. Десятитонна машина з ланцюговим мінним тралом 2600 кг спроможна витримати ураження від 8,5 кг тротилу.

Фото: Yevgen Rastorguev, AUTO-Consulting