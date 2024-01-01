Екскаватор-навантажувач JCB в Києві отримав броньовану кабіну

Перелицюванням спецтехніки у вибухостійкі машини займається підприємство "Реформ", розташоване на одній з околиць столиці.

Завод має у своєму заліку тисячі автомобілів, облаштованих в броньовий захист. Тепер надійшла черга до спецтехніки, потреба в якій останнім часом дуже зросла.

Читайте також Прифронтові громади приростають спецтехнікою JCB 4СХ Sitemaster

Екскаватор-навантажувач Reform JCB 4CX виготовлено на базі цивільної машини. Перебудови в основному зазнала кабіна. Її змінено, хоча всередині там повністю збережено функціонал оригінальної версії.

Як повідомляється у короткому відеосюжеті виробника, капсула кабіни зроблена з матеріалу класу ПЗСА4, що відповідає європейському класу В6+. При цьому розробники зробили так, що практично збережено рівень площі оригінального панорамного скління салону.

Операціоніст гуманітарного розмінування Reform JCB 4CX. Фото: Reform

Тут з усіх сторін поставили броньоване скло. Вся конструкція зварена з балістичної сталі марки Swebor Armor 560, що визнана багатьма виробниками техніки як найкраща у захисті й гарантує високий рівень безпеки.

Кабіна отримала люк для вентиляції та евакуації на випадок позаштатних ситуацій або блокування дверей.

Читайте також Для чого купили екскаватори JCB на Донеччину

Двері лишилися з обох сторін. Вони також зазнали бронювання, стали важчими, але відчиняються легко. Звісно, дверні петлі через зростання ваги довелося ставити потужніші.

Таким чином при операціях на копанні землі, розбиранні завалів, демонтажних роботах з використанням гідромолота чи гідроножиць вибух активованої робочим інструментом міни чи бомби не спричинить оператору ушкоджень.