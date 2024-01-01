Прифронтові громади приростають спецтехнікою JCB 4СХ Sitemaster

Машини вже поетапно надходять в регіони. Відносно JCB 4СХ Sitemaster вибір зроблено виправдано – техніка потужна, витривала.

Sitemaster розроблено для точних робіт на ділянках з обмеженим простором, але з широким операційним функціоналом.

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У стандартній комплектації з фронтальним навантажувальним та кормовим екскаваційним ковшами Sitemaster незамінний помічник при ліквідації наслідків ворожих атак, розбору завалів чи ліквідації стихійних звалищ на території громад області. Окрім цього, машина гарно себе показує на ремонті доріг, будівельних майданчиках, обслуговуванні водогонів тощо.

Модель вважається економічною, хоча за годину важкої операційно роботи споживає 10–15 літрів пального. Головне, дизельний двигун потужністю 81 кВт/109 к.с. не примхливий до якості солярки на українському ринку.

Вантажність на повному вильоті ковша сягає 1450 кг. В багатьох випадках Sitemaster працює як кран: зуби на ковшах обох навісок служать своєрідними крановими гаками за які на канатах чи стропах можна підняти вантаж відповідної ваги.

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Екскаватор може копати на глибину до 6 метрів. Щоправда, внутрішній об'єм тут всього 1,3 куб. метра, але це класичний розмір для техніки такої розмірної групи. Висота навантаження не перевищує 4 м, але цього достатньо для обслуговування самоскидів чи вантажівок з нарощеними бортами.

Перші вісім одиниць техніки надійшли до Краматорського, Покровського та Волноваського районів. Ще шість одиниць отримали Іллінівська, Новодонецька, Олександрівська та Черкаська селищні територіальні громади Гродівська селищна територіальна громада Покровського району.

На черзі інші громади, куди невдовзі законтрактована й проплачена техніка також надійде.

Фото: Донецька ОВА