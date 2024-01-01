Прифронтовые громады прирастают спецтехникой JCB 4СХ Sitemaster

Машины уже поэтапно поступают в регионы. В отношении JCB 4СХ Sitemaster выбор сделан оправданно – техника мощная, выносливая.

Sitemaster разработан для точных работ на участках с ограниченным пространством, но с широким операционным функционалом.

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В стандартной комплектации с фронтальным погрузочным и кормовым экскавационным ковшами Sitemaster незаменимый помощник при ликвидации последствий вражеских атак, разбора завалов или ликвидации стихийных свалок на территории громад области. Кроме этого, машина хорошо себя показывает на ремонте дорог, строительных площадках, обслуживании водопроводов и тому подобное.

Модель считается экономичной, хотя за час тяжелой операционной работы потребляет 10-15 литров топлива. Главное, дизельный двигатель мощностью 81 кВт/109 л.с. неприхотлив к качеству солярки на украинском рынке.

Грузоподъемность на полном вылете ковша достигает 1450 кг. Во многих случаях Sitemaster работает как кран: зубы на ковшах обеих навесок служат своеобразными крановыми крюками за которые на канатах или стропах можно поднять груз соответствующего веса.

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Экскаватор может копать на глубину до 6 метров. Правда, внутренний объем здесь всего 1,3 куб. метра, но это классический размер для техники такой размерной группы. Высота нагрузки не превышает 4 м, но этого достаточно для обслуживания самосвалов или грузовиков с наращенными бортами.

Первые восемь единиц техники поступили в Краматорский, Покровский и Волновахский районы. Еще шесть единиц получили Ильиновская, Новодонецкая, Александровская и Черкасская поселковые территориальные громады Гродовская поселковая территориальная громада Покровского района.

На очереди другие громады, куда вскоре законтрактованная и проплаченная техника также поступит.

Фото: Донецкая ОГА