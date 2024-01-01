Экскаватор-погрузчик JCB в Киеве получил бронированную кабину

Перелицовкой спецтехники во взрывостойкие машины занимается предприятие "Реформ", расположенное на одной из окраин столицы.

Завод имеет в своем зачете тысячи автомобилей, обустроенных в броневую защиту. Теперь пришла очередь до спецтехники, потребность в которой в последнее время очень возросла.

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Экскаватор-погрузчик Reform JCB 4CX изготовлен на базе гражданской машины. Перестройке в основном подверглась кабина. Она изменена, хотя внутри там полностью сохранен функционал оригинальной версии.

Как сообщается в коротком видеосюжете производителя, капсула кабины сделана из материала класса ПЗСА4, что соответствует европейскому классу В6+. При этом разработчики сделали так, что практически сохранен уровень площади оригинального панорамного остекления салона.

Операционист гуманитарного разминирования Reform JCB 4CX. Фото: Reform

Здесь со всех сторон поставили бронированные стекла. Вся конструкция сварена из баллистической стали марки Swebor Armor 560, которая признана многими производителями техники как лучшая в защите и гарантирует высокий уровень безопасности.

Кабина получила люк для вентиляции и эвакуации на случай внештатных ситуаций или блокировки дверей.

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Двери остались с обеих сторон. Они также подверглись бронированию, стали тяжелее, но открываются легко. Конечно, дверные петли из-за увеличенного веса пришлось ставить мощнее.

Таким образом при операциях на копании земли, разборке завалов, демонтажных работах с использованием гидромолота или гидроножниц взрыв активированной рабочим инструментом мины или бомбы не повлечет оператору повреждений.