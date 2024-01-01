Ще один трактор з броньованою кабіною показали у Києві

Особливість цієї машини в тому, вона адаптована для роботи як у прифронтовій зоні, так і мало не впритул до передової. За умови обстрілу зі стрілецької зброї та близьких розривів гранат, мін чи снарядів такій машині скласти ціну важко.

Звісно, прямого влучання машина не витримає, оскільки тут не танковий шар броні. Та й бронювання в екскаватора-навантажувача не суцільне, а часткове.

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Зміцнення отримала лише кабіна, якщо точніше, то встановлена на її місце капсула. Вона має не тільки броньовані стінки, двері, але й броньоване скло.

За словами головного пресофіцера компанії Костянтина Басюка, капсула витримує ураження від автомата Калашникова, снайперської гвинтівки СВД, а також вибухи "дванадцяти кілограмів тротилу десь на відстані півтора метра від машини". Це однозначно карт-бланш, що рятує механізатора за умови такої вогневої агресії.

"Така машина дуже потрібна не тільки воєнним, але й комунальним службам, котрі працюють практично впритул до передової, забезпечуючи міста і села водою, світлом, підтримуючи вулиці й дороги в належному стані для проїзду транспорту", – підкреслив Костянтин.

Техніка такого виконання вкрай необхідна у прифронтовій зоні. По-перше, завдяки бронекапсулі, яку виготовляє у передмісті столиці завод "Реформ", ризик ураження екскаваторника знижується. По-друге, продуктивна машина французької розробки замінить на земляних, вантажних, бульдозерних роботах цілу бригаду.

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В моторній ніші Mecalac TLB870 стоїть дизельний Perkins 1104D-44T 96 к.с., що збігається в силовому потенціалі з такими ж машинами Case (570SV – 98 к.с., CASE 580SV – 97 к.с.) та JCB (3CX Sitemaster – 100 к.с.) та іншими.

Mecalac TLB870 копає ковшем (внутрішній об’єм від 0,07 до 0,317 куб. м) в глибину 5,74 м та в максимальному радіусі радіус дії до 6,9 м. Цього достатньо як для спорудження окопу, бліндажу чи насипу капоніра на фортифікаційних операціях, так і для ремонтних робіт на водопроводі в комунальній сфері чи на інших об’єктах цивільної інфраструктури.

В деяких ЗМІ цей екскаватор-навантажувач назвали першим в Україні. Насправді це не так. Подібні машини в броньованому виконанні згаданий вище завод "Реформ" виготовляє вже давно, про що редакція Авто24 розповідала.

Окрім цього, в Україну надходять і вже кодифіковані Міністерством оборони високомобільні інженерні екскаватори-навантажувачі JCB заводського виконання серії HMEE (High Mobility Engineer Excavator). Вони уже, як йшлося в іншій публікації Авто24, з конвеєра сходять у броньованому виконанні.

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А Mecalac TLB870 дійсно перший, але тільки з-поміж своєї марки та у продуктовій лінійці "Будшляхмашу". На час підготовки цього матеріалу він проходив у позиції демонстраційних машин, проданий не був, хоча інтерес до нього був великий. А ось деякі машини з подіуму компанії розкупили вже в перші години роботи виставки.

За словами Костянтина Басюка, в рейтингу уваги відвідувачів виставки першість тримав прем’єрний броньований екскаватор-навантажувач Mecalac, далі йшов самоскид-зерновоз на базі JAC N120.

Тут є одна цікава деталь. Якщо на завезені цілісне шасі JAC N120 БШМ ставив власний виготовлений кузов зерновоза з внутрішнім об’ємом 15 куб. м з заднім вивантаженням, в т.ч. зі стулковими вікнами, то з продемонстрованим поряд JAC N200 ситуація зовсім інша.

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Шасі JAC N200 під комбінований дорожній автомобіль виготовили в Україні за технологією великовузлового збирання на виробничих потужностях у Львові. Це – вже продукт українського виробництва: машина локалізована, сертифікована та має український VIN-код.

"Таким чином ми маємо в Україні два виробники вантажівок - JAC у "Будшляхмашу" та Isuzu в Черкасах. На JAC ми ставимо будь-яку надбудову, шасі універсальне", – зазначив пресофіцер.

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Рейтинговим у попиті є також трактор Zoomlion RN1104. На виставці БШМ презентував його з щелепним ковшем. Цей фронтальний навантажувач має попит як в комунальників, будівельників, так і в агровиробництві.

Колісний трактор (110 к.с.) загального призначення тягового класу - 2,0 прийшов на заміну білоруським тракторам МТЗ. Він сприймається в українських споживачів як універсал, може працювати як з навісними, напівнавісними та причіпними машинами, так і з механізмами на приводі від ВВП.

Фото: Валентин Ожго, Будшляхмаш