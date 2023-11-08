У Києві 7 листопада відкрилася дводенна виставка "Ефективні рішення для відбудови", де розглядаються передові світові технології будівництва та демонструються сучасні зразки колісної й гусеничної спецтехніки, у т. ч. вітчизняної.

З-поміж провідних виробників спеціалізованих машин на виставці чільне місце займають українські заводи спеціальної комунально-будівельної техніки, "Альфатекс", "Будшляхмаш", "Віва". В сегменті подрібнювачів, дробарок, сортувальних машин для кам’яних кар’єрів, рециклінгових майданчиків на об’єктах відбудови засвітилися бренди Arjes Ukraine, Arpal, Pronar.

З-поміж представництв іноземних виробників в Україні відзначились HD Technopolygon, ексклюзивний дилер Volvo Construction Equipment в Україні, дилер SDLG та Mecalac Volvo компанія ETS Group. Є десятки інших компаній, чиї напрацювання в технологіях і машинах допоможуть у відновлення понівечених війною міст і сіл.

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Техніка стояла як на відкритому майданчику перед входом до павільйону в колишньому пушкінському парку, а тепер ім. Івана Багряного, так і у виставковій залі з-поміж стендів. Всередині чи не найбільшу експозицію зайняв "Альфатекс" з Кременчука. На вулиці також була його техніка.

Запорука беззаперечної якості та довіра виробнику шин полягає у комплектації ними нових автомобілів, які сходять з конвеєрів автозаводів. Наразі кожний третій автомобіль виїжджає з конвеєра на шинах Continental. Шини Continental встановлюються на понад 800 моделях різних автомобілів. Рекламна інформація

На вуличній експозиції зразки вітчизняної та зарубіжної будівельної, рециклінгової та комунально-дорожної техніки. Фото: HD Technopolygon

Кременчуцький завод комунальної техніки представив чотири потужні одиниці, кожна з яких готова зробити свій вклад у відбудову й розвиток інфраструктури України. З-поміж показаного увагу привернули сідельний тягач Shacman X3000, самоскид із заднім розвантаженням Shacman X3000, машина дорожня комбінована на базі самоскида Dayun CGC1210 та автокран XCMG XCT25L4_S.

Лінійка будівельних та дорожніх машин заводу ​​"Альфатекс​​" з Кременчука. Фото: Альфатекс

Уся зібрана на цьому заводі техніка нова для українського ринку. Вона зібрана з азійських машинокомплектів і віднедавна увійшла в нішу, яку раніше займали російські та білоруські бренди. Скажімо, автокран XCMG XCT25L4_S з найпоширенішої у світі розмірної 25-тонної групи замінив російські автокрани "Ивановец", "Галичанин" та "Клинцы", що свого часу домінували на українському ринку.

На відміну від російських кранів на автомобільному шасі, кранова надбудова 25-тонника XCMG XCT25L4_S розміщена на спецшасі, що значно краще в операційному режимі. Фото: Альфатекс

На об’єктах відбудови автокрану XCMG XCT25L4_S роботи буде вдосталь. Його телескопічна U-подібна стріла, виготовлена за спеціальною технологією німецької компанії Liebherr, має у повністю розгорнутому телескопічному вигляді довжину 34 метри. Якщо пристебнути гусак, то операційна висота сягне позначки в 42,3 метра. З таким потенціалом можна спокійно подавати вантажі на дах 12-поверхової житлової, офісної або промислової споруди.

На експозиції "Будшляхмашу" за переглядом відеосюжету про роботу спецтехніки для відновлювальних робіт. Фото: Будшляхмаш

В інформаційному повідомленні Авто24 далеко не повний перелік учасників та показаної техніки, однак нинішня виставка в умовах воєнного стану свідчить про те, що Україна вже націлилася на мирне життя і відбудову. Для цього їй потрібні будуть і нові машини, і нові технології. Інтерес до такої теми проявили практично усі постраждалі регіони.

На відновлювальних роботах не обійтися без навісної атрибутики до екскаваторів та фронтальних навантажувачів. Компанія PackTrade привезла на виставку просіювальні (на задньому плані сітчастий) та дробарний (перед ним) ковші, а також ямобури, гідромолоти та інший навісний інструментарій до спецтехніки. Фото: PackTrade

Про зацікавленість новими машинами свідчить навіть той факт, що з-поміж відвідувачів виставки були навіть представники громад з Бахмутської зони бойових дій, де постраждалих і стертих з лиця землі осель, промислових та соціальних об’єктів дуже і дуже багато.

З-поміж спеціалістів Бахмутського району був помічений голова Сіверської громади Олексій Воробйов, який прямо заявив, що "вже зараз потрібно готуватися до відновлення повноцінного життя на території Сіверської громади". Отож, сучасна й продуктивна техніка для відновлювальних робіт їм буде дуже необхідна.

На передньому плані делегація Бахмутського району, де вже навсправжки задумалися про техніку і технології відновлення понівеченого краю. Фото: Олексій Воробйов