В Киеве 7 ноября открылась двухдневная выставка "Эффективные решения для восстановления", где рассматриваются передовые мировые технологии строительства и представлены современные образцы колесной и гусеничной спецтехники, в т. ч. отечественной.

Среди ведущих производителей специализированных машин на выставке ведущее место занимают украинские заводы специальной коммунально-строительной техники, "Альфатекс", "Будшляхмаш", "Вива" и другие. В сегменте измельчителей, дробилок, сортировочных машин для каменных карьеров, рециклинговых площадок на объектах восстановления засветились бренды Arjes Ukraine, Arpal, Pronar.

Среди представительств иностранных производителей в Украине віделялись HD Technopolygon, эксклюзивный дилер Volvo Construction Equipment в Украине, дилер SDLG и Mecalac Volvo компания ETS Group. Есть там десятки других компаний, чьи наработки в технологиях и машинах помогут в восстановлении изуродованных войной городов и сел.

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Техника стояла как на открытой площадке перед входом в павильон в бывшем пушкинском парке, а теперь им. Ивана Багряного, так и в выставочном зале среди стендов. Внутри едва ли не самую большую экспозицию занял "Альфатекс" из Кременчуга. На улице тоже была его техника.

Залог беспрекословного качества и доверие производителю шин заключается в комплектации ими новых автомобилей, сходящих с конвейеров автозаводов. Каждый третий автомобиль выезжает с конвейера на шинах Continental. Шины Continental устанавливаются более чем на 800 моделях разных автомобилей. Рекламная информация

На уличной экспозиции образцы отечественной и зарубежной строительной, рециклинговой и коммунально-дорожной техники. Фото: HD Technopolygon

Кременчугский завод коммунальной техники представил четыре машины, каждая из которых готова внести свой вклад в восстановление и развитие инфраструктуры Украины. Из показанного внимания привлекли седельный тягач Shacman X3000, самосвал с задней разгрузкой Shacman X3000, машина дорожная комбинированная на базе самосвала Dayun CGC1210 и автокран XCMG XCT25L4_S.

Линейка строительных и дорожных машин завода "Альфатекс" из Кременчуга. Фото: Альфатекс

Вся собранная на этом заводе техника нова для украинского рынка. Она собрана из азиатских машинокомплектов и недавно вошла в нишу, которую ранее занимали российские и белорусские бренды. Скажем, автокран XCMG XCT25L4_S из самой распространенной в мире размерной 25-тонной группы заменил российские автокраны "Ивановец", "Галичанин" и "Клинцы", в свое время доминировавшие на украинском рынке.

В отличие от российских кранов на автомобильном шасси, крановая надстройка 25-тонника XCMG XCT25L4_S размещена на спецшасси, что гораздо лучше в операционном режиме. Фото: Альфатекс

На объектах восстановления для автокрана XCMG XCT25L4_S работы будет достаточно. Его телескопическая U-образная стрела, изготовленная по специальной технологии немецкой компании Liebherr, имеет в полностью развернутом телескопическом состоянии длину 34 метра. Если пристегнуть гусек, то операционная высота достигнет отметки в 42,3 метра. С таким потенциалом можно спокойно подавать грузы на крышу 12-этажного жилого, офисного или промышленного здания.

На экспозиции "Будшляхмаша" за просмотром видеосюжета о работе спецтехники для восстановительных работ. Фото: Будшляхмаш

В информационном сообщении Авто24 далеко не полный перечень участников и показанной техники, однако нынешняя выставка в условиях военного положения свидетельствует о том, что Украина уже нацелилась на мирную жизнь и восстановление. Для этого ей понадобятся и новые машины, и новые технологии. Интерес к этой теме проявили практически все пострадавшие регионы.

На восстановительных работах не обойтись без навесной атрибутики к экскаваторам и фронтальным погрузчикам. Компания PackTrade привезла на выставку просеивающие (на заднем плане сетчатый) и дробильный (перед ним) ковши, а также ямобуры, гидромолот и другой навесной инструментарий к спецтехнике. Фото: PackTrade

О заинтересованности новыми машинами свидетельствует даже тот факт, что среди посетителей выставки были даже представители громад Бахмутской зоны боевых действий, где пострадавших и стертых с лица земли домов, промышленных и социальных объектов очень и очень много.

Среди специалистов Бахмутского района был замечен председатель Сиверской громады Алексей Воробьев, который прямо заявил, что "уже сейчас нужно готовиться к восстановлению полноценной жизни на территории Сиверской громады". Так что современная и производительная техника для восстановительных работ им будет очень необходима.

На переднем плане делегация Бахмутского района, где уже на самом деле задумались о технике и технологиях восстановления изуродованного края. Фото: Алексей Воробьев