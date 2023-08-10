Столичный производитель коммерческой спецтехники "Техкомплект" отгрузил очередную партию автовышек: два автогидроподъемника отправились энергетикам Ровенской области.

Новые автоподъемники – это итальянские автовышки Comet 28 2 | 14 HQ на полноприводном грузовом шасси Iveco Eurocargo ML110E25WS. Полный привод этой платформы позволит преодолевать в зоне ремонта или строительства ЛЭП бездорожные участки с мягкой поверхностью и неровные сельские дороги.

Комбинированная телескопическая стрела с гидравлическим приводом цилиндров имеет 28-метровую операционную высоту с максимальным вылетом 14 м. Она полнооборотная на 360 градусов в любую сторону, способна поднимать в люльке двух человек с инструментом и ремонтно-монтажной атрибутикой.

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Если АГП Comet уже давно стоят в номенклатуре "Техкомплекта", то ходовая база для всяческих надстроек недавно переориентирована с белорусских шасси на импортные Iveco разных моделей. В основном это Eurocargo и Daily, в т.ч. с двухрядной кабиной (Dual cabine). Есть также заказы на шасси Ford Trucks.

Частичную замену технике из враждебной страны составили азиатские бренды Hyundai, Hongyan, Howo, Sitrak, JAC, Foton, Dongfeng, Isuzu и Sinotruk, используемые предприятием для монтажа подъемных механизмов и кузовных надстроек.

Односкатные шины с высоким вездеходным протектором и полный привод – для Полесской глубинки именно то, что нужно. Фото: Техкомплект

Редакция Авто24 промониторила поставки "Техкомплекта", в ходе которого подтвердилось утверждение, что после 24 февраля прошлого года предприятие полностью прекратило какие-либо отношения с вражескими заводами. Две последние поставки техники на закупленных "Техкомплектом" шасси МАЗ датируются 9 и 16 февраля 2022 года. Эти закупки были сделаны еще в 2021 году.

Несколько единиц сделанной спецтехники с ходовой МАЗ летом и в декабре 2022 года можно не принимать во внимание, поскольку это были давальческие шасси, которые заказчики приобрели еще до войны.

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Кстати, в предвоенный 2021 год в украинском сегменте новых грузовиков GVW свыше 3,5 т первое место с долей 21,5% занимал МАЗ и каждый пятый продан в Украине новый грузовик этой размерной группы (всего их реализовано 1031 ед.) из Минского автозавода.

Если в 2020-2021 годах "Техкомплект" производили на базе МАЗ где-то 40-41% всех спецавтомобилей, то сейчас – ноль. Ему на смену пришли бренды из Италии, Кореи, Японии и Китая. Сейчас на шасси упомянутого Iveco завод производит почти четверть (23%) всех спецавтомобилей и эта доля постоянно растет.

На шасси Iveco завод "Техкомплект" уже производит более 23% всех спецавтомобилей – автогидроподъемники, цистерны, бортовые машины из КМУ, вахтовки. В последней партии отгружена АГП. Фото: Техкомплект

Только за десять дней августа, кроме поставки АГП в Ровно, на шасси Iveco отгружены 17-местный вахтенный автобус на базе Daily, 8-кубовая цистерна на Eurocargo, 4-кубовый автозаправщик и «летучка» ТК-IV-АР с ходовой Daily. Считай, одна машина каждые два дня, что для автозавода в условиях военного положения с неоднократными за световой день ракетно-дроновыми воздушными тревогами довольно результативно.