Столичний виробник комерційної спецтехніки "Техкомплект" відвантажив чергову партію автовишок: два автогідропідйомники відправилися енергетикам Рівненської області.

Нові автопідйомники – це італійські автовишки Comet 28 | 2 | 14 HQ на вантажному повнопривідному шасі Iveco Eurocargo ML110E25WS. Повний привід цієї платформи дозволить долати в зоні ремонту чи будівництва ЛЕП бездоріжні ділянки з м’якою поверхнею та нерівні сільські дороги.

Комбінована телескопічна стріла з гідравлічним приводом циліндрів має 28-метрову операційну висоту з максимальним вильотом 14 м. Вона повнообертова на 360 градусів у будь-який бік, спроможна підіймати у люльці двох людей з інструментом та ремонтно-монтажною атрибутикою.

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Якщо АГП Comet вже давно стоять у номенклатурі "Техкомплекту", то ходову базу для усіляких надбудов віднедавна переорієнтовано з білоруських шасі на імпортні Iveco різних моделей. В основному це Eurocargo та Daily, у т.ч. з дворядною кабіною (Dual cabine). Є також замовлення на шасі Ford Trucks.

Часткову заміну техніці з ворожої країни склали азійські бренди Hyundai, Hongyan, Howo, Sitrak, JAC, Foton, Dongfeng, Isuzu та Sinotruk, що використовуються підприємством для монтажу підйомних механізмів та кузовних надбудов.

Односкатні шини з високим всюдихідним протектором і повний привід – для Поліської глибинки саме те, що потрібно. Фото: Техкомплект

Редакція Авто24 промоніторила поставки "Техкомплекту", в ході якого підтвердилося твердження, що після 24 лютого минулого року підприємство повністю припинило будь-які стосунки з ворожими заводами. Дві останні поставки техніки на закуплених "Техкомплектом" шасі МАЗ датуються 9 та 16 лютого 2022 року. Ці закупки були зроблені ще у 2021-му.

Кілька одиниць зробленої спецтехніки з ходовою МАЗ влітку та у грудні 2022 року до уваги можна не брати, оскільки то були давальні шасі, які замовники придбали ще до війни.

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До речі, у передвоєнний 2021 рік в українському сегменті нових вантажівок GVW понад 3,5 т перше місце з часткою 21,5% займав МАЗ і кожна п’ята продана в Україні нова вантажівка цієї розмірної групи (всього їх реалізовано 1031 од.) була з Мінського автозаводу.

Якщо у 2020-2021 роках "Техкомплект" виготовляли на базі МАЗ десь 40-41% усіх спецавтомобілів, то нині – нуль. Йому на заміну прийшли бренди з Італії, Кореї Японії та Китаю. Нині на шасі згаданого Iveco завод випускає майже чверть (23%) всіх спецавтомобілів і ця частка постійно зростає.

На шасі Iveco завод "Техкомплект" вже випускає понад 23% всіх спецавтомобілів – автогідропідйомники, цистерни, бортові машини з КМУ, вахтовки. В останній партії відвантажено АГП. Фото: Техкомплект

Тільки за десять днів серпня, окрім поставки АГП в Рівне, на шасі Iveco відвантажено 17-місний вахтовий автобус на базі Daily, 8-кубову цистерну на Eurocargo, 4-кубовий автозаправник та «літучку» ТК-IV-АР з ходовою Daily. Вважай, одна машина кожні два дні, що для автозаводу в умовах воєнного стану з кількаразовими за світловий день ракетно-дроновими повітряним тривогами доволі результативно.