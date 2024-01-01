Новенький екскаватор JCB придбали у Луцьку та відправили на фронт

За майже два мільйони гривень екскаватор-навантажувач придбало комунальне підприємство "Луцькспецкомунтранс". Кошти на це виділили із міського бюджету, йдеться у повідомленні мерії.

Потужний екскаватор-навантажувач JCB 3CX є базовим для доброго десятка модифікацій. В основному всі версії розроблені під потреби механізації на земляних роботах та навантажувальних операціях в будівництві, дорожньому та комунальному господарстві.

Читайте також Броньований екскаватор-навантажувач JCB служитиме в ЗСУ

На фронт волиняни відправили базову версію у класичному комплектуванні з кормовим ковшем копання об’ємом 0,3 куб. м (ширина 60 см) та фронтальним ковшем навантаження 1 куб. м (ширина 2,23 м).

На екскавації по глибині ківш дістає до дна на відмітці 4,24 м. На цій операції оператор за 8 годин зможе вирити близько 100 куб. м ґрунту, що вважається результативним показником.

"Вручну, особливо сьогодні, коли наступають морози, дуже важко будувати такі укріплення та копати траншеї. За допомогою такого трактора це можна робити, напевно, в десять разів швидше та ефективніше, ніж за допомогою живої робочої сили", – зазначив Луцький міський голова Ігор Поліщук, передаючи спецтехніку посланцям 31-ї окремої механізованої бригади.

Читайте також Спеціальні машини розбиратимуть завали на Донеччині

Помилки у припущеннях не має. Людина при ручному копанні ями чи траншеї шириною до двох метрів та стільки ж у глибину витратить 2,6 години часу на 1 кубічний метр ґрунту 2 групи. Якщо ґрунт буде важчий для обробітку, то витрати часу будуть більші (ДСТУ Б Д.2.2-1:2012 Земляні роботи – прим. Авто24).

Стріла і держак мають однакову довжину, що дозволяє копати поруч з машиною. Це знижує необхідність в переміщенні машини й скорочує витрати палива.

На операції навантаження фронтальним робочим органом робота йде по максимальній по висоті – 3,23 м. Екскаватор-навантажувач спроможний підіймати 1850 кг.

Читайте також Екскаватор-навантажувач JCB в Києві отримав броньовану кабіну

Тут цивільна версія, але вона практично адаптована для роботи в прифронтових умовах на спорудженні фортифікаційних укріплень – окопів, бліндажів, капонірів тощо.

Фото: мерія Луцька