Новенький экскаватор JCB приобрели в Луцке и отправили на фронт

За почти два миллиона гривен экскаватор-погрузчик приобрело коммунальное предприятие "Луцкспецкомунтранс". Средства на это выделили из городского бюджета, говорится в сообщении мэрии.

Мощный экскаватор-погрузчик JCB 3CX является базовым для доброго десятка модификаций. В основном все версии разработаны под нужды механизации на земляных работах и погрузочных операциях в строительстве, дорожном и коммунальном хозяйстве.

Читайте также Бронированный экскаватор-погрузчик JCB будет служить в ВСУ

На фронт волыняне отправили базовую версию в классической комплектации с кормовым ковшом копания объемом 0,3 куб. м (ширина 60 см) и фронтальным ковшом нагрузки 1 куб. м (ширина 2,23 м).

На экскавации по глубине ковш достает до дна на отметке 4,24 м. На этой операции оператор за 8 часов сможет вырыть около 100 куб. м грунта, что считается результативным показателем.

"Вручную, особенно сегодня, когда наступают морозы, очень трудно строить такие укрепления и копать траншеи. С помощью такого трактора это можно делать, наверное, в десять раз быстрее и эффективнее, чем с помощью живой рабочей силы", – отметил Луцкий городской голова Игорь Полищук, передавая спецтехнику посланцам 31-й отдельной механизированной бригады.

Читайте также Специальные машины будут разбирать завалы в Донецкой области

Ошибки в предположениях нет. Человек при ручном копании ямы или траншеи шириной до двух метров и столько же в глубину потратит 2,6 часов времени на 1 кубический метр почвы 2 группы. Если почва будет тяжелее для обработки, то затраты времени будут больше (ДСТУ Б Д.2.2.2-1:2012 Земляные работы – прим. Авто24).

Стрела и рукоять имеют одинаковую длину, что позволяет копать рядом с машиной. Это снижает необходимость в перемещении машины и сокращает расход топлива.

На операции погрузки фронтальным рабочим органом работа идет по максимальной по высоте – 3,23 м. Экскаватор-погрузчик способен поднимать 1850 кг.

Читайте также Экскаватор-погрузчик JCB в Киеве получил бронированную кабину

Здесь гражданская версия, но она практически адаптирована для работы в прифронтовых условиях на сооружении фортификационных укреплений – окопов, блиндажей, капониров и тому подобное.

Фото: мэрия Луцка