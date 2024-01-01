Бронированный экскаватор-погрузчик JCB будет служить в ВСУ

Проведенная процедура допускает приобретение техники HMEE (High Mobility Engineer Excavator – высокомобильный инженерный экскаватор) за счет госбюджета. Это упрощает поставки машин в Силы обороны на конкурсной основе.

Как сообщает пресс-служба МО Украины, системы полного привода делают эту машину очень маневренной и высокопроходимой даже в самых тяжелых условиях эксплуатации (см. видео внизу). Эксплуатационной привлекательности добавляет управление всеми четырьмя колесами, что позволяет сократить радиус поворота и двигаться по диагонали в так называемом крабовом режиме хода.

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Кстати, экскаватор-погрузчик является единственным в классе колесных спецмашин, что может сам себя освобождать/вытаскивать из глубоких выбоин и грязи. Для этого из провала под колесом или зависания на поверхности днищем оператору достаточно с помощью экскавационной стрелы поднять машину и немного сместить ее в сторону на твердую поверхность. В других случаях этой же стрелой можно выталкивать машину из проблемного места.

Бронированный JCB HMEE по силовому наполнению имеет более мощный двигатель относительно гражданской версии. Здесь стоит 6,7-литровый дизельный агрегат собственного производства, что соответствует типичному армейскому требованию для скорости на дороге 88 км/ч. На самом деле эта машина способна мчаться на скорости и 100 км/ч.

Фото: JCB

Привлекательности добавляет надежная система подвески для использования на дороге и вне ее, а также системы торможения и рулевого управления с ABS для соответствия требованиям ПДД.

Рабочее место оператора имеет удобную эргономику, кабина оборудована кондиционером. Пост управления имеет одно место для транспортного режима, фронтальных операций и экскавационных работ. HMEE может поднимать более 4400 фунтов (1995 кг) и копать на глубину почти 13 футов (3,96 м).

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"Экскаваторы JCB HMEE хорошо себя зарекомендовали при выполнении специальных работ в сложных условиях и стоят на вооружении многих передовых армий мира", – отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Напомним, в Украине уже научились бронировать экскаваторы-погрузчики, о чем редакция Авто24 сообщала в августе. Перелицовкой спецтехники во взрывостойкие машины занимается предприятие "Реформ", расположенное на одной из окраин столицы. Там уже есть конкретные наработки в бронировании JCB 4CX.