Броньований екскаватор-навантажувач JCB служитиме в ЗСУ

Проведена процедура допускає придбання техніки HMEE (High Mobility Engineer Excavator - високомобільний інженерний екскаватор) коштом держбюджету. Це спрощує постачання машин до Сил оборони на конкурсній основі.

Як повідомляє пресслужба МО України, системи повного приводу роблять цю машину дуже маневровою та високопрохідною навіть у найважчих умовах експлуатації (див. відео внизу). Експлуатаційної привабливості додає управління усіма чотирма колесами, що дозволяє скоротити радіус повороту та рухатися по діагоналі у так званому крабовому режимі ходу.

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До речі, екскаватор-навантажувач є єдиним у класі колісних спецмашин, що може сам себе визволяти з глибоких вибоїн та багнюки. Для цього з провалля під колесом чи зависання на поверхні днищем оператору достатньою за допомогою екскаваційної стріли підняти машину і трохи змістити її в бік на тверду поверхню. В інших випадках цією ж стрілою можна виштовхувати машину з проблемного місця.

Броньований JCB HMEE за силовим наповненням має трохи потужніший двигун відносно цивільної версії. Тут стоїть 6,7-літровиий дизельний агрегат власного виробництва, що відповідає типовій армійській вимозі для швидкості на дорозі 88 км/год. Насправді ця машина спроможна мчати на швидкості й 100 км/год.

Фото: JCB

Привабливості додає надійна система підвіски для використання на дорозі та поза нею, а також системи гальмування та рульового керування з ABS для відповідності вимогам ПДР.

Робоче місце оператора має зручну ергономіку, кабіна обладнана кондиціонером. Пост управління має одне місце для транспортного режиму, фронтальних операцій та екскаваційних робіт. HMEE може піднімати понад 4400 фунтів (1995 кг) так копати на глибину майже 13 футів (3,96 м).

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"Екскаватори JCB HMEE добре себе зарекомендували під час виконання спеціальних робіт у складних умовах і стоять на озброєнні багатьох передових армій світу", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Нагадаємо, в Україні вже навчилися бронювати екскаватори-навантажувачі, про що редакція Авто24 повідомляла у серпні. Перелицюванням спецтехніки у вибухостійкі машини займається підприємство "Реформ", розташоване на одній з околиць столиці. Там уже є конкретні напрацювання у бронюванні JCB 4CX.