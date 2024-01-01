Станції "Ай-Петрі" на пікапах JAC прикриватимуть хлопців з повітря

Станції прикриття від корегованих авіаційних бомб (КАБ) та протистояння технічним розвідкам ворога навіть в глибокому тилу російських територій не випадково розмістили на шасі пікапів JAC – швидка передислокація гарантована.

На фотознімках в публікації Петра Порошенка ці автомобілі практично приховані від всебічного огляду, але за окремими деталями можна розуміти, що усі чотири машини належать до модельного ряду JAC T8. Такий автомобіль спроможний брати 900-кілограмове навантаження й долати з ним круті косогори, багнюку, снігові перемети.

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Коробка тут механічна, має шість передач. Повний привід та кліренс у 22 см з поєднанням потужного двигуна у майже 139 к.с. та максимальним обертальним моментом 320/2200-2600 Нм/об.хв. виводять автомобіль в число кращих світових зразків сегмента pick-up.

Автомобіль для своїх 2755 кг максимально допустимої ваги доволі прудкий. За 13 секунд він набирає швидкість 100 км/год.

Фото: пресслужба Петра Порошенка

Максимальна швидкість на дорозі з твердим покриттям доходить до 150 км/год, на бездоріжжі вона в три-чотири рази менша, все залежить від рельєфу і стану поверхні. На нерозбитій важкою технікою сухій польовій грунтівці JAC може мчати й 70 км /год.

Згадана вище система "Ай-Петрі" уже добре себе показала, захищаючи наших військових від ворожих розвідувальних дронів, "Cуперкамів", "Орланів" та "Ланцетів".

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Зараз ці комплекси електронного захисту прикривають від КАБів Херсонський і Запорізький, Донецький та Луганський напрямки, Старобільськ, Куп’янськ, Вовчанськ і забезпечують протидію технічним розвідкам супротивника навіть за межами нашої країни.

Цього разу чотири комплекси "Ай-Петрі" на пікапах JAC надійшли до 18-го центру ПДТР. Разом з ним підрозділу передані РЕБи, засоби зв’язку Starlink та зарядні станції EcoFlow. Все це вкрай необхідно для роботи операторів.