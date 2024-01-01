Станции "Ай-Петри" на пикапах JAC будут прикрывать ребят с воздуха

Станции прикрытия от корректируемых авиационных бомб (КАБ) и для противостояния техническим разведкам врага даже в глубоком тылу российских территорий не случайно разместили на шасси пикапов JAC – быстрая передислокация гарантирована.

На фотоснимках в публикации Петра Порошенко эти автомобили практически скрыты от всестороннего обзора, но по отдельным деталям можно понимать, что все четыре машины относятся к модельному ряду JAC T8. Такой автомобиль способен брать 900-килограммовую нагрузку и преодолевать с ней крутые косогоры, грязь, снежные переметы.

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Коробка здесь механическая, имеет шесть передач. Полный привод и клиренс в 22 см с сочетанием мощного двигателя в почти 139 л.с. и максимальным крутящим моментом 320/2200-2600 Нм/об.мин. выводят автомобиль в число лучших мировых образцов сегмента pick-up.

Автомобиль для своих 2755 кг максимально допустимого веса довольно быстрый. За 13 секунд он набирает скорость 100 км/ч.

Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Максимальная скорость на дороге с твердым покрытием доходит до 150 км/ч, на бездорожье она в три-четыре раза меньше, все зависит от рельефа и состояния поверхности. На неразбитой тяжелой техникой сухой полевой грунтовке JAC может мчаться и 70 км/ч.

Упомянутая выше система "Ай-Петри" уже хорошо себя показала, защищая наших военных от вражеских разведывательных дронов, "Суперкамов", "Орланов" и "Ланцетов".

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Сейчас эти комплексы электронной защиты прикрывают от КАБов Херсонский и Запорожский, Донецкое и Луганское направления, Старобельск, Купянск, Волчанск и обеспечивают противодействие техническим разведкам противника даже за пределами нашей страны.

На этот раз четыре комплекса "Ай-Петри" на пикапах JAC поступили в 18-й центр ПДТР. Вместе с ним подразделению переданы РЭБы, средства связи Starlink и зарядные станции EcoFlow. Все это крайне необходимо для работы операторов.