Шины, автобусы и грузовые квадроциклы: что поступило в войска от нардепа

На этот раз транспортный транш довольно масштабный по объему. Среди подаренного заметно выделяются многоместные автобусы, из которых два под брендом Volvo. Правда, получатели и военные соединения в сообщении Петра Порошенко не упоминаются, что в условиях военного времени вполне обосновано.

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Эти пассажирские машины закуплены и приведены в соответствующее техническое состояние по заказу армейцев для перевозки личного состава из тыловых учебных центров на передовую и в обратном направлении на ротацию или передислокацию.

Для логистических задач армейцам предоставили шесть квадроциклов в грузовом исполнении. Полноприводные машины 4х4 имеют бортовую платформу с наращенным профилем для лучшего размещения тюкового груза. Такой транспорт очень удобен для нужд эвакуации и подвоза боекомплектов, воды, амуниции и тому подобное.

Фото: пресс-служба Петра Порошенко

Фронтальная часть этой машины перед колесной аркой дополнена "кенгурятником" из листового металла. Он защищает от повреждений при преодолении кустов, тонкомерных деревьев, молодой поросли за пределами дорог.

Там же в бамперном блоке каждого квадроцикла установлена лебедка со стальным канатом для самовытягивания или буксировки предметов, расчистки дороги от поваленных деревьев других вспомогательных, спасательных или эвакуационных работ.

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Как говорится в сообщении, также передано большое количество шин. О количестве не написано, но об объеме уточнено: "Сколько просили, столько и получили, без всяких сокращений или вычеркиваний".

Также традиционно в пакет помощи вошли командно-штабные модули, которые "переданы немедленно". Есть также банно-прачечные комплексы на дышловых прицепах. Они идут в комплекте с генераторами, баками для воды, сушилками, электробойлерами. Потребность в прифронтовой зоне на такие мобильные бытовые комплексы очень большая.