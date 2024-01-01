Шини, автобуси та вантажні квадроцикли: що надійшло у війська від нардепа

Цього разу транспортний транш доволі масштабний за обсягом. З-поміж подарованого помітно виділяються багатомісні автобуси, з яких два під брендом Volvo. Щоправда, отримувачі та військові з’єднання у повідомленні Петра Порошенка не згадуються, що в умовах воєнного часу виправдано.

Читайте також Наймасштабніший пакет приватної допомоги першого півріччя пішов у війська

Ці пасажирські машини закуплено й приведено до відповідного технічного стану за замовленням армійців для перевезення особового складу з тилових навчальних центрів на передову та у зворотному напрямку на ротацію чи передислокацію.

Для логістичних завдань армійцям надали шість квадроциклів у вантажному виконанні. Повнопривідні машини 4х4 мають бортову платформу з нарощеним профілем для кращого розміщення тюкового вантажу. Такий транспорт дуже зручний для потреб евакуації та підвозу боєкомплектів, води, амуніції тощо.

Фото: пресслужба Петра Порошенка

Фронтальну частину цієї машини перед колісною аркою доповнено "кенгурятником" з листового металу. Він захищає від пошкоджень при подоланні кущів, тонкомірних дерев, молодої порослі за межами доріг.

Там же у бамперному блоці кожного квадроцикла встановлено лебідку зі сталевим канатом для самовитягування чи буксировуння предметів або салазок, розчищення дороги від повалених дерев інших допоміжних чи рятувальних або евакуаційних робіт.

Читайте також На фронт йдуть екскаватори та багі: що це за техніка

Як йдеться в повідомленні, також передано велику кількість шин. Про кількість не написано, але про обсяг уточнено: "Скільки просили, стільки й отримали, без жодних скорочень чи викреслень".

Також традиційно в пакет допомоги увійшли командно-штабні модулі, які "передано негайно". Є також банно-пральні комплекси на дишлових причепах. Вони йдуть в комплекті з генераторами, баками для води, сушарками, електробойлерами. Потреба у прифронтовій зоні на такі мобільні побутові комплекси дуже велика.