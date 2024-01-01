Еще один трактор с бронированной кабиной показали в Киеве

Особенность этой машины в том, она адаптирована для работы как в прифронтовой зоне, так и чуть ли не вплотную к передовой. При условии обстрела из стрелкового оружия и близких разрывов гранат, мин или снарядов такой машине составить цену трудно.

Конечно, прямого попадания машина не выдержит, поскольку здесь не танковый слой брони. И бронирование у экскаватора-погрузчика не сплошное, а частичное.

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Укрепление получила лишь кабина, если точнее, то установленная на ее место капсула. Она имеет не только бронированные стенки, двери, но и бронированное стекло.

По словам главного пресс-офицера компании Константина Басюка, капсула выдерживает поражение от автомата Калашникова, снайперской винтовки СВД, а также взрывы "двенадцати килограммов тротила где-то на расстоянии полутора метров от машины". Это однозначно карт-бланш, спасающий механизатора при такой огневой агрессии.

"Такая машина очень нужна не только военным, но и коммунальным службам, которые работают практически вплотную к передовой, обеспечивая города и села водой, светом, поддерживая улицы и дороги в надлежащем состоянии для проезда транспорта", – подчеркнул Константин.

Техника такого исполнения крайне необходима в прифронтовой зоне. Во-первых, благодаря бронекапсуле, которую производит в пригороде столицы завод "Реформ", риск поражения экскаваторщика снижается. Во-вторых, производительная машина французской разработки заменит на земляных, грузовых, бульдозерных работах целую бригаду.

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В моторной нише Mecalac TLB870 стоит дизельный Perkins 1104D-44T 96 л.с., что совпадает в силовом потенциале с такими же машинами Case (570SV – 98 л.с., CASE 580SV – 97 л.с.) и JCB (3CX Sitemaster – 100 л.с.) и другими.

Mecalac TLB870 копает ковшом (внутренний объем от 0,07 до 0,317 куб. м) в глубину 5,74 м и в максимальном радиусе радиус действия до 6,9 м. Этого достаточно как для сооружения окопа, блиндажа или насыпи капонира на фортификационных операциях, так и для ремонтных работ на водопроводе в коммунальной сфере или на других объектах гражданской инфраструктуры.

В некоторых СМИ этот экскаватор-погрузчик назвали первым в Украине. На самом деле это не так. Подобные машины в бронированном исполнении упомянутый выше завод "Реформ" производит уже давно, о чем редакция Авто24 рассказывала.

Кроме этого, в Украину поступают и уже кодифицированные Министерством обороны высокомобильные инженерные экскаваторы-погрузчики JCB заводского исполнения серии HMEE (High Mobility Engineer Excavator). Они уже, как говорилось в другой публикации Авто24, с конвейера сходят в бронированном исполнении.

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А Mecalac TLB870 действительно первый, но только среди своей марки и в продуктовой линейке "Будшляхмаша". На момент подготовки этого материала он проходил в позиции демонстрационных машин, продан не был, хотя интерес к нему был большой. А вот некоторые машины с подиума компании раскупили уже в первые часы работы выставки.

По словам Константина Басюка, в рейтинге внимания посетителей выставки первенство держал премьерный бронированный экскаватор-погрузчик Mecalac, далее шел самосвал-зерновоз на базе JAC N120.

Здесь есть одна интересная деталь. Если на завезенное цельное шасси JAC N120 БШМ ставил собственноручно изготовленный кузов зерновоза с внутренним объемом 15 куб. м с задней выгрузкой, в т.ч. со створчатыми окнами, то с продемонстрированным рядом JAC N200 ситуация совсем другая.

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Шасси JAC N200 под комбинированный дорожный автомобиль изготовили в Украине по технологии крупноузловой сборки на производственных мощностях во Львове. Это – уже продукт украинского производства: машина локализована, сертифицирована и имеет украинский VIN-код.

"Таким образом мы имеем в Украине два производителя грузовиков - JAC в "Будшляхмашу" и Isuzu в Черкассах. На JAC мы ставим любую надстройку, шасси универсальное", – отметил пресс-офицер.

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Рейтинговым в спросе является также трактор Zoomlion RN1104. На выставке БШМ презентовал его с челюстным ковшом. Этот фронтальный погрузчик пользуется спросом как у коммунальщиков, строителей, так и в агропроизводстве.

Колесный трактор (110 л.с.) общего назначения тягового класса - 2,0 пришел на замену белорусским тракторам МТЗ. Он воспринимается у украинских потребителей как универсал, может работать как с навесными, полунавесными и прицепными машинами, так и с механизмами на приводе от ВОМ.

Фото: Валентин Ожго, Будшляхмаш