Какие электрические фургоны показали на выставке в Киеве

Mercedes-Benz

Экспозиция Mercrdes-Banz состояла из электрического фургона eSprinter и электрического вена EQV.

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Аккумуляторный eSprinter представлен после 30 лет с начала выпуска дизельного “Спринтера”.

Вместо баков с горючим нынешние "Спринтеры" теперь имеют кассеты с аккумуляторами, вместо заправки на АЗС заворачивают за электроэнергией на зарядные станции. Батареи получили емкость по трем показателям. Наименьший заряд – 56 кВт-ч. Во втором и третьем вариантах комплектации потенциал выше – 81 и 113 кВт-ч. Такого запаса хватит и для города, и за его пределы.

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Что касается мощности электродвигателей, то здесь все зависит от выбранной версии LCV относительно длины автомобиля, максимальной полной массы транспортного средства (до 4,25 т), а также тяговой способности (до 2 т) и объема груза (максимум 14 м³). Здесь задний привод от электромоторов с потенциалом 100 или 150 киловатт пиковой мощности.

Другая новинка на подиуме "Автокапитала" относится к пассажирским перевозкам в премиальном сегменте. Электрический вен Mercedes-Benz EQV имеет 7-местный комфортный салон.

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Электротяговый потенциал здесь обеспечивают по выбору клиента две высоковольтные аккумуляторные батареи емкостью 60 или 90 кВт-ч. Мотор в одном исполнении – 150 кВт (204 л. с.).

Maxus

Импортер электрических и коммерческих автомобилей Maxus в Украине показал легкий электрокар городской дистрибуции e-Deliver 5, грузовой фургон e-Deliver 9 и промежуточную между ними модель e-Deliver 7.

Скажем, малыш e-Deliver 5 (см. иллюстративное видео внизу) с короткой (3100 мм) и удлиненной (3450 мм) колесной базой и грузовыми отсеками 6,6 и 7,6 куб. м соответственно имеет по паспорту нагрузку 1200 кг. Обычно это городская дистрибуция, доставки не очень громоздких грузов промышленной группы товаров.

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Однако она не только для города,"пятерка" в смешанном цикле имеет дальность пробега 362 километра.

Конечно, зарядка в двух режимах – классическая (АС) до полной стопроцентной емкости потенциала батареи за 7,5 часа и быстрая (DC) в пределах 30-80% емкости за 42 минуты. Этого достаточно для питания электродвигателя с мощностью 163 л.с.

Кстати, этот малыш способен тянуть на прицепе 750 кг фасованного в коробки груза или в мешках.

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Что касается "седьмой" и "девятой" моделей e-Deliver, то они имеют одинаковую грузоподъемность – берут 1200 кг в грузовой отсек и 750 кг на прицеп. В силовом потенциале "девятка" проигрывает. Она имеет всего 200 л.с. против 231 л.с. у "седьмой" модели.

Время зарядки у них одинаковое: в режиме АС нужно 9,3 часа, а по DC – 43 мин. А вот дальность пробега у них разная. Лидерство здесь за e-Deliver-7. Эта модель в городском цикле пробегает 524, а в смешанном – 362 километра. У e-Deliver-9 этот показатель по паспорту составляет 353 и 296 км соответственно.