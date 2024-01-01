Какие новые фургоны показали на выставке в Киеве

Новинок две: грузопассажирский автомобиль на базе Fiat Ducato L3H2 с подиума украинской компании “Спецтехномоторс” (STM) и Staria 2.2 CRDi 3-Cargo 6MT от Hyundai. При этом обе модели – коммерческие.

Вообще Staria 2.2 CRDi 3-Cargo 6MT для украинского рынка можно считать дебютной моделью в исполнении грузовой фургон.

Читайте также Минивэн Hyundai Staria отдали медикам в аренду: сколько они за это будут платить

Имея 177-сильный дизельный двигатель 2.2 CRDi (Euro VI) и 6-ступенчатую механическую коробку передач, этот фургон разгоняется до сотни за 12,5 сек. При этом потребление топлива у грузовика удивительно экономное – всего 7,5 литра на каждую сотню пробега.

Читайте также Корея прислала редкие для Украины "скорые" Hyundai Staria

Кабина трехместная. Остальное пространство отведено под багажный отсек, размер которого доведен почти до 5 тыс. литров (4 935 л).

По системам безопасности и помощи водителю здесь обширный пакет, начиная от систем электронной стабилизации (Electronic Stability Control) ESC и антиблокировочная система торможения (Anti-lock Brake Sym) ABS и заканчивая помощником при старте вверх (Hillstart Assist Control) HAC и ассистентом предотвращения повторного столкновения (Multi Collision Braking) MCB.

Водителю в подмогу также будет электромеханический усилитель руля с механизмом его регулировки по высоте и глубине. На руль также заведено управление аудиосистемой. Таким образом, водителю и его пассажирам (экспедитору) созданы все условия для комфорта в дороге.

Грузо-пассажирский фургон Fiat Ducato L3H2 привлекает внимание уже тем, что его собрали в столице. Конечно, наклейку "Сделано в Украине" он еще не заслуживает из-за отсутствия необходимой доли локализации.

Читайте также Специальный транспорт для ветеранов передан в регионы

В нынешней версии Ducato L3H2 сохранил свои характеристики. В первую очередь это 130-сильная мощность тубодизельного двигателя. Он работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Такой союз дает хорошие результаты. Несмотря на удлиненный кузов и высокий потолок, что в движении создает значительную парусность, плавные изгибы кузова и легкая ходовая предотвращают перерасход топлива. Для LCV потреблять 7,2 литра на сотню пробега в смешанном цикле считается довольно экономично.

Автомобиль имеет электронную систему курсовой стабилизации автомобиля и системы адаптивного контроля загрузки. Кроме этого, водитель получил помощника в виде гидравлической системы помощи HBA, что незаменима при экстренном торможении.

Читайте также Итальянские аналоги "шишиги" Iveco ACM 90 теперь будут служить в ВСУ



Как и в упомянутой выше южнокорейской Cargo, здесь установлена система предотвращения опрокидывания автомобиля и помощник при старте на подъеме. Двухрядная кабина лишилась сплошной перегородки. Она есть только между салоном и грузовым отсеком.

Тщательный осмотр салона в зоне второго ряда показал довольно оригинальные решения для размещения пассажиров. Здесь не ставили рундук или диваноподобную скамейку, а сохранили людям личное пространство. Для этого установили три удобные кресла с подлокотниками, высокими ортопедическими спинками и удобными подголовниками.

Читайте также Итальянцы снова усилили автопарк медиков Одессы: пришел добротный Fiat Ducato

Таким образом при выезде на объект, в т.ч. удаленный, состав ремонтной бригады будет иметь возможность легко и в комфортных условиях преодолеть дорогу. Для этого создано хорошее пространство для ног в сторону передней части салона.

В салоне есть также накопительная зона для размещения личных вещей экипажа в зоне дверей. При необходимости там можно установить разве что откидное четвертое по счету кресло.

Фото: Валентин Ожго, Авто24