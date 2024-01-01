Які нові фургони показали на виставці в Києві

Йдеться про вантажно-пасажирський автомобіль на базі Fiat Ducato L3H2 з подіуму української компанії "Спецтехномоторс" (STM) та Staria 2.2 CRDi 3-Cargo 6MT від Hyundai.

Hyundai Staria 2.2 CRDi 3-Cargo 6MT – новинка для українського ринку в кузові вантажний фургон.

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Маючи 177-сильний дизельний двигун 2.2 CRDi (Euro VI) та 6-ступеневу механічну коробку передач, цей фургон розганяється до сотні за 12,5 сек. При цьому споживання палива у вантажівки напрочуд ощадливе – всього 7,5 літра на кожну сотню пробігу.

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Кабіна тримісна. Решта простору відведена під багажний відсік, розмір якого доведено майже до 5 тис. літрів (4 935 л).

Щодо систем безпеки та допомоги водієві, то тут доволі дивовижний пакет, починаючи від систем електронної стабілізації (Electronic Stability Control) ESC та антиблокувальна система гальмування (Anti-lock Brake Sym) ABS і закінчуючи помічником при старті вгору (Hillstart Assist Control) HAC та асистентом запобігання повторному зіткненню (Multi Collision Braking) MCB.

Водієві у підмозі також буде електромеханічний підсилювач керма з механізмом його регулювання по висоті та глибині. На кермо також заведено управління аудіосистемою. Таким чином, водієві та його пасажирам (експедитору) створено усі умови для комфорту в дорозі.

Вантажно-пасажирський фургон Fiat Ducato L3H2 привертає увагу вже тим, що його зібрали в столиці. Звісно, наліпку "Зроблено в Україні" він ще не заслуговує через відсутність необхідної частки локалізації.

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У нинішній версії Ducato L3H2 зберіг свої характеристики. В першу чергу це 130-сильна потужність тубодизельного двигуна. Він працює в парі з 6-ступеневою механічною коробкою передач.

Попри видовжений кузов та високу стелю, що у русі створює значну парусність, плавні вигини кузова та легка ходова запобігають перевитратам пального. Для LCV споживати 7,2 літра на сотню пробігу у змішаному циклі вважається доволі економічно.

Автомобіль має електронну систему курсової стабілізації автомобіля та системи адаптивного контролю завантаження. Окрім цього, водій отримав помічника у вигляді гідравлічної системи допомоги HBA, що незамінна при екстреному гальмуванні.

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Тут встановлено систему запобігання перекидання автомобіля та помічника при старті на підйомі. Дворядна кабіна позбулася суцільної перегородки. Вона є тільки між салоном та вантажним відсіком.

Ретельний огляд салону у зоні другого ряду показав доволі оригінальні рішення для розміщення пасажирів. Тут не ставили рундук чи диваноподібну лавку, а зберегли людям особистий простір. Для цього встановили три зручні крісла з підлокітниками, високими ортопедичними спинками та зручними підголівниками.

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Таким чином при виїзді на об’єкт, у т.ч. віддалений, склад ремонтної бригади матиме можливість легко й в комфортних умовах подолати дорогу. Для цього створено достатній простір для ніг у бік передньої частини салону.

В салоні є також накопичувальна зона для розміщення особистих речей екіпаж в зоні дверей. При потребі там можна встановити хіба що відкидне четверте за відліком крісло.

Фото: Валентин Ожго, Авто24