Мінівен Hyundai Staria віддали медикам в оренду: скільки вони за це платитимуть

Машини такої розкішної моделі пасажирського виконання дістаються медичним закладам не часто. Карети швидкої медичної допомоги приходять, а ось з пасажирським салоном – рідкість. Нині така вже є у медиків Херсона.

Подібне авто передали ще минулого року, коли автомобіль Staria від міжнародної гуманітарної організації Project Hope поповнив парк Великобурлуцького центру первинної медико-санітарної допомоги (Харківська область).

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Торік кілька машин різних версій закупили для своїх потреб автопарки українських спецлужб. Як повідомлялося на Dozorro, три Staria придбало Управління СБУ у Полтавській області та одну – Управління СБУ в Хмельницькій області.

Тепер корейський мінівен Hyundai Staria прийшов у Херсон. За повідомленням обласної військової адміністрації, згадана вище благодійна організація Project Hope адресно вручила автомобіль медикам у п'ятницю, 2 серпня.

Hyundai Staria дозволить поліпшити якість надання медпослуг дітлахам. Фото: Херсонська ОВА

Суттєвою відмінністю від інших постачань є те, що автомобіль передано в автопарк дитячої лікарні на правах безоплатної оренди, що медичному закладу дуже вигідно. Це означає, що лікарня не буде платити за ремонт, сервісне обслуговування з усіма регламентними роботами, починаючи від заміни фільтрів, оливи та інших рідин.

Також медикам не потрібно буде думати про закупівлю зимових шин – всі ці затрати медичного закладу не стосуються, оскільки фінансові витрати несе власник, що надав транспорт у користування. Уточнимо: корейський універсал зареєстровано за юридичною особою у Львівській області.

І хоча у тексті пресслужби Херсонської ОВА про це жодним словом не сказано, така інформація прозвучала. Зокрема, про це йдеться у короткому відеосюжеті (див. відео внизу), розміщеному на сайті держустанови.

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Для медичного закладу такий транш економічно вигідний, як і сам мінівен. По-перше, Staria має просторий трирядний салон на п’ять дверей. По-друге, автомобіль отримав сучасну систему безпеки й допомоги водієві. З-поміж основного, тут варто виділити електронну стабілізацію автомобіля у русі ESC, антиблокувальну систему гальмування ABS, помічника допомоги при старті в гору HAC.

Також є асистент запобігання повторному зіткненню MCB, датчик тиску в шинах TPMS, системи попередження про наявність автомобіля у «сліпих» зонах BCW та попередження про перехресне зіткнення під час руху заднім ходом RCCW.

По-третє, тут доволі потужна мультимедійна комплектація, починаючи з кольорового сенсорного 8" LCD монітора (RDS-радіо, MP3, USB) та 6 динаміків. Система підтримує програму Apple CarPlay / Android Auto (для 8" LCD бездротове підключення через Bluetooth). Є також бездротовий зарядний пристрій для смартфонів, розетки 12В та USB-зарядки на консолі та у 2-3 ряду сидінь і у багажному відділенні.

Це дизельна версія з двигуном на 177 к. с. та автоматичною коробкою передач. В такій комплектації мінівен спроможний тримати швидкість 185 км/ч. Щоправда, в офіційному повідомленні про тип силового агрегату та його КПП не йдеться, але за документами реєстрації це все-таки дизельний універсал, хоча виробник може поставляти бензинову чи газомоторну версію.

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У будь-якому разі, незалежно від паливного виконання та АКПП, автомобіль вважається економічним. Ефективність палива залежно від міського чи магістрального режиму руху коливається у межах 8,2 – 10,5 л/100 км.