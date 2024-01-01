Китайский электрофургон Farizon SV выходит на рынок Великобритании и ЕС

На рынке Старого континента электрический фургон будет доступен в трех вариантах длины и назначения – пассажирский и грузовой. Сначала машина будет продаваться в Великобритании, а затем начнет заполнять рынок остальных европейских стран. Об этом пишет utomobile-propre.com.

Производитель возлагает на Farizon SV большие планы, поскольку это все-таки модель, выпущенная под патронатом Geely.

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Модель базируется на модульной платформе, а тяговая батарея – по принципу cell-to-pack, что увеличивает емкость аккумулятора на 10%, уменьшает вес на 4% и повышает жесткость корпуса на 20%. Farizon SV также предлагается как вариант платформы для рынка коммунальных услуг.

Будет три версии ходовой платформы по длине в грузовом и пассажирском исполнении. Фото: Farizon

Три версии предусматривают наименьшую длину 4990 мм и высоту 1980 мм. Промежуточная версия будет иметь длину 5490 мм и высоту 2180 мм, а самая большая – 5995 мм в длину и в высоту 2500 мм. Ширина всех моделей будет одинаковая – 1980 мм.

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Силовой потенциал завязан на два размера аккумулятора – 67 кВт-ч и 83 кВт-ч. Это должно обеспечить автономный ход на 400 км пробега. Однако в запасе производитель держит вариант на 106 кВт-ч. Такая батарея способна достичь 550 км на одном заряде.